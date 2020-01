La NBA annule le match entre Lakers et Clippers

Avec les blessures encore ouvertes dans la communauté de Los Angeles après la mort de Kobe Bryant, la chose la plus raisonnable était que le match qui allait se jouer au Staples Center de cette ville soit reporté.

La NBA a fait l’annonce officielle lundi après-midi dans une déclaration.

Ce qui suit a été publié par la NBA pic.twitter.com/NgrEP2qpDi

– NBA (@NBA) 27 janvier 2020

“Le match NBA entre Los Angeles Lakers et LA Clippers qui allait se jouer le 28 janvier au Staples Center Elle a été reportée. La décision a été prise par respect pour les Lakers qui pleurent après la mort de leur légende Kobe Bryant, de leur fille Gianna et des sept autres victimes de l’accident d’hélicoptère de dimanche. Le match sera joué à une date ultérieure. & Rdquor;

Les Lakers ont également confirmé la nouvelle. Ils ont également ajouté un geste de remerciement à tout le monde dans le sport.

«Les Lakers de Los Angeles aimeraient remercier tout le monde pour leur grand soutien et leur sympathie. C’est une période très difficile pour tout le monde. Nous continuons à soutenir la famille Bryant et leur offrons plus d’informations quand elles seront disponibles. & Rdquor;

Il n’a pas encore été confirmé quand le prochain match des Lakers aura lieu, mais il devrait avoir lieu le 31 janvier lorsqu’ils seront visités par les Portland Trailblazers. L’équipe Angelino n’a pas joué de match depuis samedi quand elle a battu les Philadelphia 76ers par 108-91. Dans ce match, LeBron James a marqué 29 points et battu Bryant en tant que deuxième meilleur marqueur de l’histoire de la ligue avec 33 655.

