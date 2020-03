La NBA attend le «meilleur scénario» du retour de la mi-juin à la fin juin

Une vague d’annonces est tombée sur le dossier de presse dimanche soir alors que la NBA entrait dans une phase à plus long terme de sa suspension. Alors que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) annoncent de nouvelles recommandations, y compris aucun événement de plus de 50 personnes au cours des huit prochaines semaines, les propriétaires et les dirigeants de la NBA prévoient un retour au tribunal au milieu de l’été.

De Adrian Wojnarowski d’ESPN:

Dans un contexte de pandémie mondiale, les propriétaires et les dirigeants de la NBA se préparent à la possibilité de la mi-juin à la fin juin comme le meilleur scénario pour le retour de la ligue, ont déclaré dimanche des sources à ESPN.

L’article de Wojnarowski expose le plan actuel de la ligue de ramener la ligue sans fans, bien que les propriétaires et les cadres soient ouverts à d’autres idées.

Pour l’instant, il existe un plan de travail selon lequel les matchs devraient revenir sans fans, et les équipes ont été invitées à rechercher les dates de l’arène jusqu’en août pour les éliminatoires, ont déclaré des sources. Les équipes ont été invitées à donner au bureau de la ligue des dates potentielles sur des sites de jeu plus petits à proximité, y compris des installations d’entraînement d’équipe, qui pourraient épargner l’utilisation d’arènes vides et caverneuses et éventuellement fournir des fonds à des lignes de télévision uniques.

Les plans de la ligue restent fluides, car les choses changent régulièrement à mesure que le pays apprend de plus en plus sur le coronavirus. Pour l’instant, il semble que le plan de la ligue soit de voir la fin de la saison 2019-2020 plutôt que de la raccourcir ou de l’abandonner et de commencer la saison 2020-2021.

Cependant, les ramifications pourraient être durables. Il est hautement improbable que la ligue puisse redémarrer en juin, se terminer en juillet ou en août, puis commencer la nouvelle saison en octobre. Cela pourrait être le début d’un changement dans le calendrier de la ligue ou cela pourrait conduire à une saison 2020-2021 abrégée qui pourrait ne pas commencer avant décembre ou plus tard.

Quels que soient les effets d’entraînement, cela aura un changement durable sur la ligue et les joueurs et les équipes qui la composent.

