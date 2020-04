La NBA considère sérieusement Las Vegas comme hôte de séries éliminatoires entières

Alors que la suspension du jeu de la NBA se dirige vers sa quatrième semaine, les responsables de la ligue ont passé beaucoup de temps à essayer de déterminer comment sauver le reste de la saison 2019-2020 et couronner un champion.

Il y a plusieurs facteurs à considérer, et l’une des idées qui semble avoir gagné en popularité est que la ligue termine sa saison dans une ville hôte. Il semble que la récupération de la saison NBA repose sur cela. Faire voyager des équipes à travers le pays pour jouer à des matchs de basket-ball exposerait simplement trop de gens, y compris le personnel de la ligue.

Alternativement, avoir le personnel de la ligue descendre sur une ville hôte et se séquestrer pendant la compétition semble au moins possible.

Selon Chris Manixx de Sports Illustrated, Las Vegas est devenu le seul site potentiel pour une telle compétition.

Dans le vide, Las Vegas a du sens. La NBA entretient une relation de longue date avec la ville…. C’est l’une des rares villes, peut-être la seule, équipée pour accueillir ce type d’événement.

Manixx souligne que l’idée de playoffs «traditionnels» n’est plus possible, car la logistique est trop lourde, d’autant plus que les États-Unis sont aux prises avec une pandémie qui coûte des milliers de vies au pays.

Bien qu’il identifie Las Vegas comme le site potentiel pour les séries éliminatoires, il reconnaît qu’il y a des obstacles importants à franchir avant toute sorte de compétition.

… Vegas est la seule ville que la NBA envisage actuellement sérieusement, selon une source de la NBA. Mais même cela fait face à d’énormes obstacles. Des milliers de joueurs et de membres du personnel descendraient à Las Vegas pour un événement comme celui-ci. Des milliers de personnel de soutien dans les hôtels et les arénas seraient nécessaires pour le faire fonctionner. Sans parler des diffuseurs et des médias. Les tests devraient progresser considérablement dans les prochains mois…

Au moins en théorie, des éliminatoires tronquées de la NBA à Las Vegas pourraient potentiellement comporter des séries de cinq matchs au premier tour et dans les finales de la NBA, les demi-finales et les finales de conférence étant chacune un concours de style tournoi de la NCAA.

En ce qui concerne le Thunder d’Oklahoma City, sur la base du classement actuel de la NBA, le premier tour verrait le club se battre contre l’Utah Jazz dans une série de cinq matchs. S’ils devaient éliminer le Jazz et les graines détenues, ils devraient ensuite passer par les Lakers et les Clippers en demi-finale et en finale de conférence, respectivement.

De toute évidence, il y a un long chemin à parcourir d’ici là, mais l’idée d’organiser un tournoi de type NBA Summer League à Las Vegas semble être un meilleur scénario en ce moment, et cela donnerait également au Thunder une route difficile à les finales NBA.

Le fait que le club ait même approché avril avec l’opportunité d’accueillir une série de premier tour, n’est rien de moins qu’un miracle étant donné que Sam Presti a échangé ses deux superstars l’été dernier.

On pourrait certainement affirmer que, de toutes les équipes, c’est Oklahoma City qui mérite la chance de voir où se termine leur saison magique.

