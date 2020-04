La NBA construit un plan de retour au basket de 25 jours

Il pourrait y avoir de la lumière au bout du tunnel en ce temps sombre. La pandémie mondiale du coronavirus a stoppé le monde avec tout le monde à l’intérieur dans un effort d’auto-quarantaine et d’aplanir la courbe pour ramener les choses à la normale.

La NBA est en pause depuis le 11 mars, lorsque Rudy Gobert, le grand homme de l’Utah Jazz, a été testé positif. Le reste du monde du sport a emboîté le pas, car chaque ligue de la LNH à la MLB et partout entre les deux a suspendu ses opérations avec l’ordre de rester à la maison. Cependant, il pourrait y avoir de l’espoir au retour du sport.

Après avoir signalé pour la première fois que la NBA souhaitait annuler la saison 2019-2020, Brian Windhorst d’ESPN a pivoté à partir de ce rapport dans une vidéo sur Sportscenter dimanche matin.

Tel que transcrit par Ben DuBose de Rockets Wire, Windhorst a déclaré:

Ils passent beaucoup de temps à préparer un plan de retour au basket. Ils espèrent pouvoir l’utiliser.

En discutant avec des cadres et des entraîneurs de la ligue, ils envisagent un retour de 25 jours au basket-ball. … Une série d’exercices individuels de 11 jours, que ce soit une distanciation sociale pendant un certain temps. Et puis avec un peu de chance, si l’autorisation vient, ils peuvent jouer au basket-ball à cinq contre cinq, un camp d’entraînement de 14 jours.

Donc, comme vous espérez que le pays guérira et que le virus s’améliorera, recherchez au moins une date de retour de trois ans et demi à quatre semaines avant de revenir aux jeux.

Cela vient également après que l’associé directeur des Dallas Mavericks, Mark Cuban, a déclaré qu’il pensait que la NBA reviendrait au début de juin. Le plan de 25 jours donnerait à des gars comme Al Horford et Joel Embiid un peu plus de temps ensemble avant le début de la saison et une chance pour Ben Simmons, qui n’a pas joué depuis le 22 février, de se lancer dans une activité de basket-ball.

Chaque fois que la ligue reprendra, ils iront probablement directement aux éliminatoires. Pour les Philadelphia 76ers, cela signifie qu’ils s’ouvriront en tête de série et affronteront les Celtics de Boston. Cela signifie également qu’il sera probablement joué sur un site neutre comme Las Vegas ou peut-être même Atlantic City.

Quoi qu’il en soit, cela pourrait être la lumière au bout du tunnel afin d’avoir une sorte de normalité dans nos vies.

