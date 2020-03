La NBA décide de fermer toutes les installations d’entraînement et d’entraînement

La National Basketball Association continue de prendre des mesures plus drastiques pour aider à stopper la propagation du coronavirus pendant la pandémie mondiale. Jeudi matin, ils ont officiellement décidé de fermer tous leurs centres d’entraînement et d’entraînement pour l’avenir immédiat, selon The Athletic’s Shams Charania.

Bien que les joueurs voulaient un endroit pour travailler et des équipes comme les Lakers de Los Angeles aient autorisé les joueurs à venir pour des entraînements individuels à des moments précis, Adrian Wojnarowski d’ESPN rapporte que les équipes sont de plus en plus inquiètes à l’idée que les joueurs et les autres employés entrent en contact, même sur une base limitée.

Les Lakers n’auront évidemment plus leurs joueurs dans les locaux. Au cours du week-end, LeBron et ses deux fils Bronny et Bryce se sont rendus au centre d’entraînement des Lakers. Avec LeBron sur une auto-quarantaine de 14 jours après avoir subi un test de dépistage du coronavirus en raison d’une éventuelle exposition au virus après avoir joué aux Brooklyn Nets, qui avait quatre joueurs positifs pour COVID-19, dont Kevin Durant.

