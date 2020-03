La NBA demande aux équipes de se préparer à une interruption de trois mois

La National Basketball Associating prépare ses équipes à de multiples scénarios, y compris une annulation pure et simple de la saison, en réponse à la pandémie mondiale de coronavirus. La situation change à tout moment en apparence, avec le calendrier d’un redémarrage potentiel de la ligue s’écartant déjà un peu des plans initiaux.

Après que le commissaire de la NBA, Adam Silver, soit allé sur la TNT et ait suggéré que l’absence de la ligue serait d’au moins un mois, Adrian Wojnarowski d’ESPN rapporte que la ligue dit aux équipes de rechercher des dates d’arène qui se prolongent jusqu’en août si elles recommencent la saison, ce qui signifie que la NBA ne reviendra pas avant au moins trois mois. La NBA réfléchit à plusieurs scénarios, selon Woj.

Pour l’instant, il existe un plan de travail selon lequel les matchs devraient revenir sans fans, et les équipes ont été invitées à rechercher les dates de l’arène jusqu’en août pour les éliminatoires, ont déclaré des sources. Les équipes ont été invitées à donner au bureau de la ligue des dates potentielles sur des sites de jeu plus petits à proximité, y compris des installations d’entraînement d’équipe, qui pourraient épargner l’utilisation d’arènes vides et caverneuses et éventuellement fournir des fonds à des lignes de télévision uniques.

Le CDC a recommandé l’annulation ou le report des rassemblements de 50 personnes ou plus pour les huit prochaines semaines.

Il semble donc que la NBA envisagera plusieurs options, même jouer à des jeux dans des installations d’entraînement plutôt que dans des arénas, ce qui réduirait le nombre de personnes nécessaires pour travailler ces jeux. Cependant, tout, même une annulation pure et simple, est une option.

