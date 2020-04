La NBA distribuera des masques faciaux avec les logos de l’équipe

Le basket-ball professionnel américain est très sensible à la pandémie de coronavirus. Il n’est donc pas surprenant que le NBA et WNBA a décidé de lancer l’initiative suivante: créer masques faciaux avec les logos des 42 franchises (30 hommes et 12 femmes) et les mettre en vente sur les sites internet des compétitions et des équipes. Les bénéfices iront entièrement à différents organismes de bienfaisance pour nourrir les personnes qui éprouvent des difficultés en raison de la crise sanitaire dans laquelle le monde a été englouti par le coronavirus.

La NBA s’associe à Fanatics pour produire des masques en tissu avec des logos d’équipe sur eux pour aider les communautés touchées par le coronavirus, selon des sources de la ligue https://t.co/Li6cVx3zfO pic.twitter.com/axBeYXdORh

– Sports Illustrated (@SInow) 17 avril 2020

“Nous sommes une communauté mondiale et nous sommes obligés d’aider à essayer de réduire l’impact que la pandémie de coronavirus provoque. Ainsi, les organismes de santé conseillent de porter une bouche et un nez couverts en public. Pour cette raison, la NBA et la WNBA à la disposition de leurs fans les matériaux et les instructions pour créer les masques qui nous protègent COVID-19“a commenté Kathy Bhrens, la présidente des programmes de responsabilité sociale de la NBA.

“La pandémie provoquée par COVID-19 a conduit à l’ouverture d’une banque d’opérations bénévoles qui est chargée de distribuer de la nourriture à ceux qui en ont besoin. Nous sommes reconnaissants à la NBA, à la WNBA et à leurs fans d’avoir soutenu les banques alimentaires et avec masques pour que tout le monde soit en sécurité “, a déclaré Katie Fitzgerald, vice-présidente exécutive de Feeding America.

