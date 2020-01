La NBA dit que les arbitres ont raté deux fautes de retard de l’OKC contre James Harden

Dans son «rapport des deux dernières minutes» publié mardi, le bureau de la ligue NBA a reconnu deux appels perdus dans les deux dernières minutes de la défaite à domicile lundi par les Houston Rockets. Les deux se sont prononcés en faveur des défenseurs de l’Oklahoma City Thunder, qui ont remporté le match, 112-107.

Les erreurs se sont produites avec 1:48 et 1:19 à faire au quatrième quart, les Rockets détenant chacun une avance de 105-104 à l’époque. Dans les deux cas, la ligue est d’avis que le Thunder a commis une faute sur la star de Houston James Harden sans y être appelé, entraînant une paire de revirements non mérités.

Concernant la première erreur à 1:48, la ligue écrit:

Luguentz Dort est en retard sur le terrain et prend contact avec Harden, ce qui affecte son SQBR lors de son trajet vers le panier. Durcissez les accolades pour le contact venant en sens inverse et ne tend pas son bras pour fournir le contact.

Harden a incorrectement reçu une faute offensive sur le jeu. Si les arbitres avaient reçu la bonne décision comme une faute de blocage, cela n’aurait pas entraîné de lancers francs pour Harden, car Oklahoma City avait encore une faute à donner.

Cependant, cela aurait toujours été le basket-ball de Houston, ce qui leur aurait permis d’étendre leur avance étroite.

La deuxième erreur à 1:19 semble avoir beaucoup plus d’impact sur le résultat final du match. De cette erreur, la ligue écrit:

Dennis Schroder est battu sur place et transforme son corps en Harden et entre en contact avec son bras, ce qui affecte sa capacité à garder le contrôle du ballon.

Non seulement cet appel a raté Houston en attaque, mais le chiffre d’affaires sur une balle lâche a conduit à un retrait de transition pour le Thunder, qui a pris une avance d’un point grâce à un lay-up pratiquement incontesté.

Harden était visiblement bouleversé sur le terrain par l’absence de sifflet.

La ligue n’a pas précisé si la faute, si elle était infligée à Schroder, était une faute de tir – ce qui aurait envoyé Harden sur la ligne des lancers francs. S’il s’agissait d’une faute de non-tir, le Thunder avait encore une à donner, ce qui signifie que Houston conserverait la possession sans lancer franc.

Cependant, si l’appel précédent à 1:49 avait été correctement fait, le Thunder n’aurait pas eu de faute à donner – et Harden serait allé sur la ligne des lancers francs pour deux tirs, indépendamment du fait que ce dernier appel ait été statué dans l’acte de tir ou non.

En fin de compte, le deuxième coup de sifflet a fait basculer ce qui était alors un jeu d’un point par au moins deux points compte tenu de la transition d’Oklahoma City, et peut-être plus que cela en fonction de ce qui aurait pu se passer pour Harden et les Rockets en attaque après la faute.

Tous les autres appels des deux dernières minutes du match ont été jugés corrects.

Quoi qu’il en soit, la reconnaissance par la NBA des erreurs ne change pas le résultat du match, ce qui a donné aux Rockets (26-16) leur quatrième défaite consécutive et la plus longue séquence de défaites de l’équipe de la saison 2019-2020.

Harden et son équipe chercheront à renverser la vapeur lorsqu’ils reviendront sur le terrain mercredi soir pour accueillir les Denver Nuggets (30-13). Le pourboire est prévu à 19 h. Central de Toyota Center au centre-ville de Houston.

.