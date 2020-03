La NBA doit éviter son propre patient zéro coronavirus – The Athletic

Éviter le Patient Zero de la NBA.

C’est, plus que tout, la priorité absolue de la ligue dans ce défi peu enviable contre les coronavirus qui se durcit de jour en jour. Et c’est, de ce point de vue, pourquoi la révélation de mercredi que Golden State deviendra la première équipe à jouer à des jeux sans fans est la bonne voie à suivre.

La ville de San Francisco a interdit les rassemblements de plus de 1 000 personnes, et le président des Warriors, Rick Welts, a déclaré plus tard que cette décision leur coûterait «des dizaines de millions» de dollars.

Ainsi soit-il. Le reste de la ligue doit emboîter le pas.

La NCAA a envoyé le message le plus fort encore mercredi après-midi, annonçant que son tournoi de basket-ball pour hommes et femmes se tiendrait sans la plupart des fans présents (en plus d’autres événements de championnat).

Tout ce qu’il faut, c’est qu’un seul joueur, un entraîneur, un membre du personnel pour être infecté et l’ensemble de ses huit milliards de revenus par an pourraient être menacés dans un avenir prévisible. Voici pourquoi: une fois le virus infecté, cette personne doit être mise en quarantaine pendant deux semaines. De plus, chaque personne au sein de l’organisation (et ailleurs) qui était entrée en contact avec son Patient Zero devrait également être mise en quarantaine.

Il n’est pas difficile de voir à quel point l’effet papillon serait brutal à partir de là. Et avec les propriétaires prévus pour une conférence téléphonique à l’échelle de la ligue mercredi après-midi, avec des appels également prévus pour les présidents d’équipe et les directeurs généraux jeudi, il n’est pas exagéré de dire que toute cette saison est en danger.

Bien sûr que oui.

Au dernier décompte, COVID-19 a infecté plus de 1 000 Américains (31 décès) et plus de 115 000 personnes dans le monde (plus de 4 200 décès). Le problème est aggravé aux États-Unis parce que nous avons eu un sérieux retard dans les tests, ce qui signifie qu’il y a un mystère dans les chiffres américains qui est assez troublant. Ils ne feront qu’empirer d’ici.

Pendant ce temps, compte tenu de la nature incroyablement contagieuse de COVID-19, un jeu NBA est juste le genre d’environnement rapproché dont nous devrions tous nous méfier en ce moment. Considérez ceci: la NBA a jugé nécessaire de changer les règles des médias pour protéger ses joueurs, avec des interviews qui doivent maintenant être menées avec un espace de six à huit pieds entre le sujet et le journaliste. Pourtant, il est à l’aise avec plus de 17 000 fans assis à quelques centimètres l’un de l’autre – se frottant littéralement les coudes lorsqu’ils partagent l’accoudoir – tout cela au nom du maintien de la ligne de fond? Tous les désinfectants pour les mains dans le monde ne peuvent rien faire contre ce fan derrière vous qui ne sait pas (encore) qu’ils ont le coronavirus et qui tousse ci-dessous sur tous les fans sans méfiance.

La scène du premier rang est à elle seule un cauchemar. Imaginez: le ballon sort des limites tard au cours du quatrième quart d’un match serré avec une possession clé sur la ligne, seulement pour qu’un joueur ait à réfléchir deux fois et trois fois avant de donner un effort maximum car, eh bien, ce n’est pas un bon le temps de plonger dans les genoux d’étrangers.

Les Wizards de Washington ne voient clairement pas les choses de cette façon – du moins pour le moment – car leur groupe de propriétaires a annoncé mercredi qu’ils ne suivraient pas la recommandation du département de la Santé de DC que les rassemblements de masse non essentiels soient reportés ou annulés. Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a déclaré mercredi qu’il publierait un ordre public limitant les rassemblements de masse et interdisant aux spectateurs des événements sportifs majeurs – les jeux des Cavs sont en danger, pour une bonne raison.

«Nous faisons ce que nous faisons parce que nous avons le potentiel de devenir comme l’Italie. Nous prenons les mesures que nous prenons maintenant pour essayer d’éviter cela. La situation va empirer avant de s’améliorer, mais c’est à nous de déterminer quel sera le résultat », a tweeté DeWine.

Mais pourquoi n’y a-t-il pas encore eu de réponse uniforme à cette situation de la part de la NBA? Parce que vous avez affaire à 30 équipes, ce qui signifie 30 propriétaires, différentes priorités, tout en essayant de suivre l’exemple des responsables de la santé publique (comté et CDC) qui ont leur propre opinion distincte de la question. Ajoutez à la réalité qu’aucun d’entre eux n’a jamais vécu quelque chose comme ça auparavant, et il est compréhensible que cela soit désordonné pour le moment.

Mais l’horloge tourne. Bruyamment.

La ligue pèse clairement toutes sortes d’options ici – certaines plus logiques que d’autres.

Cette idée rapportée de déplacer des jeux dans des endroits qui n’ont pas été touchés par le virus est tout simplement absurde, en grande partie à cause de l’optique. Rien ne dit être sourd comme emmener vos employés d’un endroit impacté vers un endroit sûr, car il y a du travail à faire.

Mais des sources affirment que la ligue envisage également des options plus sensées, parmi lesquelles la perspective de repousser tout son calendrier. La NBA a demandé aux équipes de fournir son calendrier des arènes jusqu’en juillet, ce qui indique aussi clairement que la notion de tout suspendre pendant un certain temps afin que les autorités puissent tenter de contenir le virus reste en vigueur. Au moins, c’est un bon signe que l’attention se déplace des demi-mesures vers les pleines – que l’argent soit maudit.

La NBA devrait être reconnaissante d’avoir une option qui garantirait qu’un flux de revenus précieux reste ouvert. Continuez à jouer à des jeux sans fans, mais avec des millions de téléspectateurs et le contrat ESPN / TNT restant intact. Ceux d’entre nous qui écrivent pour gagner leur vie sortiront encore et raconteront nos histoires de basket-ball, conduisant des interviews à une distance sûre et fournissant une distraction au milieu de toute la peur qui accompagne cette pandémie.

Les jeux peuvent continuer, en d’autres termes. Tant que le Patient Zero de la NBA n’existe pas.

(Photo: Todd Kirkland / .)

.