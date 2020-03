La NBA envisage de jouer à des équipes et de vivre dans un emplacement central

Alors que la NBA essaie, comme de nombreuses autres entreprises et ligues sportives du monde entier, de savoir comment avancer pendant une pandémie mondiale, le commissaire de la NBA, Adam Silver, et le reste des principaux décideurs de la NBA cherchent des moyens de sauver la saison de la NBA et toujours couronner un champion de la NBA 2020, même si cela signifie jouer à des jeux dans un emplacement central où toutes les équipes vivraient et joueraient, un peu comme ce que nous voyons pendant la NBA Summer League.

Brian Windhorst d’ESPN s’est tourné vers la Chine alors qu’il envisage de redémarrer la Chinese Basketball Association dans quelques semaines, tout en notant que les propriétaires de la NBA envisagent de jouer à des jeux dans un emplacement central à Las Vegas, aux Bahamas, ou même sur un campus universitaire qui a été fermé dans le Midwest, en raison de leur nombre plus faible de coronavirus.

Diverses idées ont été lancées par les joueurs et les cadres. L’une consiste à envisager d’utiliser une propriété de casino tentaculaire à Las Vegas, où tout pourrait être tenu sous un même toit. D’autres ont suggéré de jouer aux Bahamas, où une salle de bal pourrait être transformée en terrain de jeu spécialement pour la diffusion. Il a même été question de reprendre un campus universitaire dans le Midwest, où les cas signalés de COVID-19 sont pour le moment plus faibles.

La ligue Big 3 de Ice Cube a émis une idée similaire, bien que plus extrême, celle de voir tous les joueurs vivre dans une maison dans une émission de téléréalité à la Big Brother. LeBron James a certes eu du mal à accepter l’idée de jouer à des jeux sans fans. Mais alors que le monde essaie de trouver un moyen d’avancer pendant la pandémie mondiale, il semble que jouer à des jeux sans fans dans un endroit neutre est une réalité que James devra boucler la tête.

