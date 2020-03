La NBA envisage de raccourcir sa première série éliminatoire au meilleur de cinq

Parmi les nombreux scénarios envisagés par la NBA à la suite de son arrêt induit par le coronavirus, la série de séries éliminatoires est ramenée au meilleur de cinq, plutôt qu’au meilleur de sept, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Le bureau de la ligue et ses propriétaires ont tenu une conférence téléphonique mardi soir avec Vivek Murthy, l’ancien Surgeon General américain.

Selon Wojnarowski, Murthy a exprimé un certain optimisme concernant la crise sur la base des récentes mesures de distanciation sociale prises aux États-Unis. À son tour, cela a laissé aux propriétaires l’impression que la saison 2019-2020 de la NBA pourrait reprendre avant juillet.

Wojnarowski écrit:

Murthy a déclaré au conseil des gouverneurs qu’il était plus optimiste ces derniers jours, une fois que les responsables de l’État ont pris l’initiative d’essayer d’atténuer la transmission du virus, ont indiqué des sources. Les paroles de Murthy étaient cohérentes avec celles d’autres responsables crédibles de la santé, avertissant ceux qui étaient sur l’appel que le pire n’était pas encore venu.

“Fondamentalement, a déclaré: La seule bonne nouvelle est que les gens commencent à rester à la maison”, a déclaré à ESPN un haut responsable de la ligue. “Personne n’a quitté cet appel en pensant que nous pourrions jouer de sitôt.”

La NBA a envisagé de nombreux plans d’urgence, qui incluent la participation à plusieurs matchs de la saison régulière et la réduction des premières séries éliminatoires du meilleur de sept au meilleur de cinq, mais tout reste fluide, selon des sources.

Il n’est pas encore clair si les fans seraient autorisés à retourner dans les arènes, si la saison devait reprendre en été.

À l’heure actuelle, les Rockets (40-24) sont à égalité au cinquième rang du classement de la Conférence de l’Ouest avec le Thunder d’Oklahoma City. Mais ils perdraient ce bris d’égalité à deux équipes pour l’ensemencement en séries éliminatoires, puisque le Thunder a battu Houston lors de deux de leurs trois rencontres cette saison.

Houston n’est qu’à un match derrière l’Utah n ° 4 (41-23), contre lequel les Rockets ont le bris d’égalité, et seulement deux de retour dans la colonne des pertes de Denver n ° 3 (43-22). La situation de bris d’égalité potentielle entre les Rockets et les Nuggets est compliquée, car les équipes ont divisé leurs quatre rencontres et dépendrait probablement de la victoire de Denver dans sa division.

Si les éliminatoires de la NBA 2020 devaient commencer aujourd’hui, les Rockets entreraient en tête de série n ° 6 et sans avantage sur le terrain, à commencer par ce qui pourrait être une série parmi les cinq meilleures au premier tour contre le n ° 3 Denver.

Les Rockets étaient censés avoir 18 matchs à jouer en saison régulière, ce qui laisserait normalement beaucoup de temps pour combler l’écart relativement faible au classement et se positionner pour un avantage dans le top 4 et un avantage à domicile sur au moins le premier tour des séries éliminatoires.

Mais étant donné ce qui semble être au moins un arrêt de trois mois en raison de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), il semble peu probable que la NBA joue tous les 82 de ses jeux initialement prévus.

Selon le calendrier d’origine, la ligue avait environ trois mois pour s’écouler entre les dates restantes de la saison régulière au moment de la suspension du 11 mars et lorsque les finales de la NBA se termineront à la mi-juin.

À moins que la saison ne reprenne fin mai, ce qui semble peu probable sur la base des projections actuelles, alors la réduction du nombre de matchs (en saison régulière, éliminatoires, ou les deux) semblerait nécessaire pour que la ligue couronne son champion avant le début du football. en septembre.

Ainsi, alors que les Rockets auront probablement au moins une occasion de rattraper leur retard au classement avant les éliminatoires, ce ne sera probablement pas autant qu’ils l’avaient prévu. La ligue vise à conclure la campagne 2019-2020 au plus tard fin août, afin d’avoir au moins un semblant d’intersaison avant le début de l’année de la ligue 2020-21.

.