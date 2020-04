La NBA envisage déjà l’annulation de la saison

Malgré les tentatives de la NBA pour tenter de reprendre la saison dans les prochains mois, ce scénario devient plus compliqué et la Ligue elle-même commence déjà à réfléchir à une éventuelle annulation de la saison, ce qu’ils voulaient éviter à tout prix.

04/05/2020

Comme l’a toujours dit le commissaire de la NBA, AdamSilver: la première chose qui les intéresse est la santé des joueurs et des fans, et donc, et en vue que la pandémie se développe de plus en plus aux États-Unis, la possibilité de terminer la saison est très compliquée.

Ni les mots du président des États-Unis, Donald Trump, de vouloir reprendre toutes les compétitions professionnelles, ne semblent avoir pris effet dans l’une des ligues principales, car la réalité est que COVID-19 est loin d’être contrôlé, malgré les bonnes paroles du président.

Pire scénario

Et l’argent, Depuis des semaines, il étudie le pire des scénarios, qui se rapproche malheureusement chaque jour.. En fait, il a négocié avec l’Union des joueurs et cherche un consensus entre toutes les parties pour mettre un terme brutal à la campagne.

“Dans les négociations entre le syndicat des joueurs et la ligue, il est clair que la NBA tente d’établir un accord qui lui permet d’annuler la saison”, Windhorst, un journaliste ESPN et bien informé des négociations, a déclaré.

«Ils n’ont pas encore à le faire, et la façon dont ils négocient, ils se donnent une option pour mettre fin à la saison. Cependant, ils n’ont pas de conversations sur la façon de redémarrer la ligue. Ils sont impliqués dans les négociations économiques sur ce qui se passerait si la saison était annulée, et je pense qu’il y a actuellement beaucoup de pessimisme. “

Compétition individuelle

Tout en décidant comment fermerPour la saison, la NBA et la Players Association envisagent d’organiser un concours de tir de compétition. et dans des positions parfois invraisemblables, qui seront diffusées à la télévision entre des acteurs confinés en raison de la pandémie de coronavirus, et que le réseau offrirait ESPN.

La négociation a commencé, bien que les détails ne soient pas connus, ni le calendrier ni les joueurs possibles qui souhaitent participer au tournoi,

