La NBA envisage la possibilité de jouer à un jeu de charité pendant la quarantaine

Adam Silver étudie diverses options pour rendre la période sans coronavirus la moins nuisible possible aux fans et aux joueurs. Dans son empressement à “divertir les citoyens”, comme nous l’avons mentionné dans un autre article, le commissaire NBA la possibilité de jouer une exposition et un match de charité pour contribuer au financement de la lutte contre la pandémie et offrir du plaisir aux fans. “Les conditions sont-elles réunies pour qu’un groupe de joueurs joue un match de charité s’il existe un protocole exhaustif? Nous essayons de rompre avec le fait qu’il n’y a pas d’offre sportive et c’est discutable”, a-t-il dit.

