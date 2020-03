La NBA envisage plusieurs plans d’urgence pour une saison et des éliminatoires potentiellement raccourcies

Au fil des jours et de plus en plus d’informations sur les dangers du coronavirus, les questions de savoir si la NBA sera en mesure de revenir deviennent plus sérieuses.

Jusqu’à ce que le virus soit contenu et qu’il devienne sûr pour les grands rassemblements, la NBA et toutes les autres ligues sportives resteront fermées.

Il y a déjà eu de nombreux cas de coronavirus au sein de la NBA, et maintenant les Lakers de Los Angeles eux-mêmes ont deux joueurs testés positifs. Mais même si la NBA décide de terminer la saison, comment ils le feront est une autre question.

La ligue comprend les difficultés rencontrées et, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, elle explore toutes les options possibles pour y parvenir au mieux:

La NBA a envisagé de nombreux plans d’urgence, qui incluent la participation à plusieurs matchs de la saison régulière et la réduction des premières séries éliminatoires du meilleur de sept au meilleur de cinq, mais tout reste fluide, selon des sources.

Alors que la ligue travaille toujours sur plusieurs plans d’urgence, les équipes attendent toujours toutes les dates possibles d’un retour:

Les équipes espèrent que la ligue donnera bientôt des indications sur d’éventuelles dates limites pour le début de la saison, mais la NBA ne semble pas se précipiter pour s’enfermer dans un scénario. Les propriétaires de la NBA attendent les projections financières de la ligue sur les pertes de revenus, qui devraient être partagées avec eux prochainement, ont indiqué des sources.

C’est formidable de voir que la NBA continue de travailler dur pour essayer de trouver des plans possibles pour terminer cette saison. Cela étant dit, il y a tellement de choses qui complètent la saison que les chances que cela se produise semblent diminuer de jour en jour.

Des choses comme jouer à quelques matchs de la saison régulière ou même aller directement aux séries éliminatoires sont des possibilités définitives, mais même cela aurait ses problèmes. Les équipes auraient besoin de temps pour se rassembler et s’entraîner, sans parler de la capacité de s’assurer que les dates dans les arènes nécessaires pour passer par les séries éliminatoires ne sont pas garanties car elles accueillent de nombreux autres événements tout au long de l’année qui normalement ne croiseraient pas avec le basket-ball .

De plus, à mesure que les choses reculeront, la prochaine saison sera alors affectée car la NBA devra encore prendre du temps pour des choses telles que le repêchage de la NBA et l’agence libre. Ce que la NBA décidera finalement de faire sera intéressant à regarder, mais il ne fait aucun doute que le commissaire Adam Silver et le reste de la ligue épuiseront toutes les options.