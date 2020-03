La NBA espère encore un retour à l’action d’ici juillet

Le conseil des gouverneurs de la NBA s’est réuni aujourd’hui et a continué de préparer une suspension prolongée des activités de la ligue en raison de la pandémie de coronavirus en cours, mais espérait terminer la saison cet été, rapporte Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Le conseil a entendu l’ancien chirurgien général américain Vivek Murthy, qui a brossé un tableau potentiellement saisissant des effets globaux potentiels du virus, mais a également laissé les gouverneurs espérer une reprise potentielle des activités de la ligue d’ici juillet.

Alors que les Centers for Disease Control des États-Unis ont récemment conseillé au public de reporter ou d’annuler tous les événements de 50 personnes ou plus au cours du mois de mai, la question de savoir comment cela pourrait avoir un impact sur les plans de la NBA pour relancer la saison de la NBA ou au moins après la saison imminente encore plus qu’au début de l’estimation initiale sur 30 jours.

On ne sait toujours pas combien de temps la ligue – et d’ailleurs, notre vie quotidienne – sera perturbée, mais le fait que Wojnarowski rapporte que la NBA a augmenté ses niveaux de crédit de 650 millions à 1,2 milliard de dollars suggère que la ligue est déterminée à redémarrer la saison si possible.

Il suggère également que la NBA se prépare à un avenir où les circonstances prouvent qu’il n’est pas possible de reprendre dans le calendrier espéré.

