La NBA espère jouer certains matchs de la saison régulière avec des éliminatoires potentiellement “ tronquées ”

Cela fait trois semaines que la NBA a fait une pause indéfinie le 11 mars afin de lutter contre la propagation du coronavirus.

Pendant ce temps, ils ont discuté d’un certain nombre de façons de ramener la saison NBA 2019-2020 afin d’aider à couronner un champion pour les éliminatoires de la NBA 2020. Quoi qu’il en soit, il semble que jouer l’intégralité du reste de la saison ne soit plus dans les cartes.

Les options pour ramener la ligue vont du retour direct aux séries éliminatoires, au fait de jouer dans des installations d’entraînement par équipe sans fans, et jusqu’à ce que les 30 équipes restent dans un ou deux hôtels à Las Vegas pour limiter l’interaction avec le monde extérieur. Il semble que rien ne soit en jeu car la ligue espère faire le retour à l’action le plus rapide et le plus sûr.

Maintenant, l’espoir de la NBA est de jouer quelques matchs de saison régulière pour aider les équipes à reprendre le rythme avant d’entrer dans des séries éliminatoires légèrement raccourcies qui pourraient inclure une première série de cinq matchs seulement, selon Adrian Wojnarowski de ESPN:

«Las Vegas a été une destination qui a été discutée, construite autour de l’idée d’utiliser peut-être littéralement un casino, de jouer à des jeux dans une salle de bal potentiellement avec des courts. Il y a beaucoup de scénarios différents… »

– @ wojespn sur la façon dont la NBA pourrait essayer de faire son retour initial pic.twitter.com/KfFg6Nb8CU

– SportsCenter (@SportsCenter) 31 mars 2020

L’idée qui continue à être lancée est le plan de Las Vegas où toutes les équipes de la NBA sont installées dans un hôtel singulier sur le Strip et y restent isolément jusqu’à ce qu’il soit temps de jouer à des jeux dans un établissement voisin ou attaché à l’hôtel .

Bien que cela semble un peu extrême, si tout le monde dans l’hôtel est en bonne santé et n’a pas le droit de partir, il serait presque impossible que l’infection se propage entre les joueurs et les équipes. De cette façon, ils peuvent assurer la sécurité tout en ramenant le basket-ball pour le plaisir des fans.

Quoi que la ligue finisse par faire, elle devra faire preuve de créativité si elle veut que les jeux reviennent dans un avenir proche. Plus récemment, les propriétaires d’équipe étaient fermement convaincus que la NBA ne pourrait pas revenir avant juin, ce qui signifie que le reste de la saison serait considérablement raccourci.