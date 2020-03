La NBA espère sauver une partie de la saison après le coronavirus

19/03/2020 à 11:57

CET

EFE

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a reconnu qu’ils “ne savent pas combien de temps durera la pause dans la ligue américaine à cause du coronavirus, mais a souligné qu’il est” optimiste par nature “et veut croire que vous pouvez “sauver un morceau de la saison”.

“Je suis optimiste par nature et je veux croire que nous allons pouvoir sauver au moins une partie de la saison. Nous avons fait des choses créatives dans le passé: nous avons expérimenté avec le All-Star de cette année, nous avons parlé de créer un nouveau tournoi … Il y a peut-être des choses que nous pouvons faire avec le format. Moins d’une semaine s’est écoulée et les joueurs sont fous de jouer et de concourir “, a déclaré Silver à ESPN.

Quoi qu’il en soit, le commissaire a reconnu qu’il “ne savait honnêtement” pas ce qui se passerait dans un avenir immédiat. “Nous ne savons toujours pas combien de temps cela va durer. Jusqu’à il y a quelques jours, nous utilisions le mot stop, pensant que cela allait être une courte pause pour guider nos joueurs et nos équipes, mais à ce stade, je ne sais vraiment pas “, a-t-il déclaré.

À l’écoute des personnes affectées dans les Brooklyn Nets

“Nous allons essayer de nouveau tout ce que nous pouvons pour jouer, mais la sécurité de nos joueurs et de nos fans passe avant tout“a rappelé Silver, qui a noté qu’il n’était pas” trop surpris “par les quatre positifs du coronavirus de quatre joueurs des Brooklyn Nets.

“Sur la base de ce que nous entendons et du manque de tests disponibles, mon sentiment, en particulier à New York, est que si vous prenez n’importe quel groupe de personnes, vous trouverez des tests positifs”, a-t-il déclaré.

Interrogé sur le statut des joueurs qui ont contracté le virus, Silver a souligné qu’il n’y a pas de cas grave. “Pas que je sache. J’ai été en contact avec les joueurs qui se sont révélés positifs et pour autant que je sache, deux d’entre eux présentent des symptômes bénins et les autres restent asymptomatiques. Mais voyons, il est possible qu’elles empirent », a-t-il prudemment évalué.

