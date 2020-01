La NBA est coincée dans un schéma de maintien étrange

Il est assez risqué de suggérer que la NBA n’agit pas actuellement comme son auto fou habituel, et encore plus risqué de suggérer que le tumulte n’est pas au coin de la rue. Mais avec une pénurie de métiers depuis la fermeture de la aubaine d’été, une date limite potentiellement ennuyeuse, un faible tirant d’eau et une classe d’agent libre horrible, il semble que la NBA soit dans un schéma de détention étrange et ennuyeux.

Cela ne veut pas dire que le basket-ball est ennuyeux. Ce n’est vraiment pas. Les Bucks sont tellement impressionnants à regarder, et il y a une multitude de jeunes stars qui se lèvent pour rejoindre les noms de chapiteaux établis. Les Lakers sont enfin de nouveau bons! Même certaines des mauvaises équipes sont très divertissantes. Le basket-ball a été assez bon cette saison et les séries éliminatoires semblent prometteuses.

C’est tous les autres trucs, en particulier avec le mouvement des joueurs: ce n’est pas seulement là.

Kevin Love et Andre Drummond sont les plus grands noms de blocs commerciaux en ce moment, et peut-être que Kyle Kuzma est en jeu. Tous les bons joueurs, peut-être mieux que simplement «bons». Mais pas terriblement excitant. Mais là encore, il est rare que les mouvements de délais de transaction entraînent de véritables grands joueurs. Nous avons simplement tendance à nous enthousiasmer à l’idée que les équipes effectuent de gros swings pour la course d’étirement, ou ce que certains mouvements signifient pour de futurs mouvements potentiels.

Il n’y a pas de solution miracle dans le repêchage de la NBA 2020, semble-t-il. LaMelo Ball est le plus grand nom et Anthony Edwards pourrait être le meilleur joueur. Il n’y a ni Zion, ni Luka. Peut-être que deux de ces enfants changeront de franchise. Mais nous ne le saurons pas le jour du repêchage ni même au cours des deux premières années, selon toute vraisemblance. Cela ne veut pas dire que le projet ne sera ni important ni excitant. Mais ça ne va pas être si excité, parce que ça ne devrait probablement pas l’être.

Et puis il y a l’agence gratuite. Cela fait une dizaine d’années que j’écris et analyse de près le libre arbitre. Et mes amis, c’est un mauvais cours d’agence libre. À part Anthony Davis (qui ne quitte certainement pas L.A.), Drummond est le meilleur agent libre sans restriction, sans aucun doute. Il est un ancien All-Star de 26 ans. Le prochain meilleur agent libre sans restriction est soit Danilo Gallinari, DeMar DeRozan (s’il se retire), Fred VanVleet ou Montrezl Harrell. Ce sont de bons joueurs. Mais s’ils se trouvent dans votre top 10 des agents libres des mois avant le début de l’agence libre, vous vous dirigez vers une mauvaise classe d’agent libre.

Ce qui peut sauver une mauvaise classe d’agent libre, c’est un marché commercial occupé. Quelqu’un voit-il un marché commercial occupé se développer un an avant la classe épique des agents libres de 2021? Peut-être! Certaines équipes voudront ouvrir un espace supplémentaire pour aller chercher les agents libres 2021. Ils pourraient déplacer des joueurs décents à faible coût pour y arriver. Cela s’est produit avant 2010, célèbre, la dernière période d’agent libre qui a vraiment comparé à ce que nous avons pu voir en 2021. Il pourrait certainement y avoir des jockey parmi les équipes qui se considèrent dans le mélange pour les joueurs de calibre MVP qui seront en place pour un nouveau contrat alors.

Mais ce n’est pas garanti, et il y a la ride supplémentaire de tant d’étoiles haut de gamme qui se remettent actuellement d’une blessure. Stephen Curry, Kevin Durant et Klay Thompson pourraient tous manquer cette saison entière – Curry est le plus susceptible de jouer, mais les Warriors ont essentiellement concédé la saison à ce stade, ce sera donc comme si les Warriors étaient un «nouveau concurrent» à venir dans la saison prochaine. Étant donné qu’ils ont raté cette saison en raison d’une blessure, est-il probable qu’ils feront des mouvements majeurs pendant l’intersaison? Il en va de même pour les Nets: ils ont fait leurs mouvements en 2019. La saison 2020-21 est celle où ces mouvements sont payants.

Encore une fois, il n’est pas garanti qu’une saison de commerce sauvage en 2020 sauvera l’année prochaine d’être terriblement ennuyeux sur le front de la consolidation d’équipe et du mouvement des joueurs. Mais c’est le seul espoir.

Nous pouvons soit (en tant que communauté amateur de basket-ball collectivement) déplorer le manque de mesures extrajudiciaires, soit utiliser cette accalmie pour accorder un plus grand respect à l’action sur le terrain. Nous devrions vraiment faire ça! Certains des plus grands joueurs travaillent tous les soirs, et c’est une bonne occasion de l’apprécier au lieu d’espérer des feux d’artifice transactionnels …

… au moins jusqu’à ce que nous obtenions le prochain Wojbomb dans nos notifications.

Tom Ziller écrit et publie Good Morning It’s Basketball, un bulletin d’information indépendant de la NBA. Abonnez-vous sur Substack.