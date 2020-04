La NBA est de retour. Un genre de… Tournoi des joueurs NBA 2K sur le point de commencer

Selon NBA.com, la NBA, la NBA Players Association et 2K ont annoncé conjointement le «NBA 2K Players Tournament», qui mettra en vedette 16 joueurs de la NBA jouant NBA 2K20 l’un contre l’autre. L’action commence aujourd’hui, vendredi 3 avril.

Les joueurs, énumérés ci-dessous, participent à un tournoi à élimination unique, réservé aux joueurs sur Xbox One. Le gagnant choisit un organisme de bienfaisance qui recevra un don de 100 000 $ de la NBA, de la NBPA et de 2K.

Et puisque nous avons raté l’action du tournoi March Madness, il y a maintenant un moyen de combler ce vide aussi. BetMGM Sports New Jersey a introduit un concours autour du tournoi des joueurs NBA 2K, où vous pouvez remplir un support sur la façon dont les joueurs NBA feront dans leur compétition. Choisissez chaque jeu correctement et vous gagnerez une part d’un prix de 20 000 $; voir BetMGM pour les termes et restrictions.

Utilisez l’application gratuite de BetMGM pour effectuer vos sélections avant le début du tournoi vendredi. Après cela, vous avez jusqu’au dimanche 5 avril pour finaliser vos choix de brackets lors du tournoi à élimination directe. Inscrivez-vous et jouez maintenant sur BetMGM.

Tournoi NBA 2K Players: Round 1

Kevin Durant, Brooklyn Nets (1) contre. Derrick Jones Jr., Miami Heat (16)

Trae Young, Atlanta Hawks (2) contre. Harrison Barnes, Sacramento Kings (15)

Hassan Whiteside, Portland Trail Blazers (3) contre. Patrick Beverley, LA Clippers (14)

Donovan Mitchell, Utah Jazz (4) contre. Rui Hachimura, Washington Wizards (13)

Devin Booker, Phoenix Suns (5) contre. Michael Porter Jr., Pépites de Denver (12)

Andre Drummond, Cleveland Cavaliers (6) contre. DeMarcus Cousins (11)

Zach LaVine, Chicago Bulls (7) contre. Deandre Ayton, Phoenix Suns (10)

Montrezl Harrell, LA Clippers (8) contre. Domantas Sabonis, Indiana Pacers (9)

Obtenez votre jeu de support sur BetMGM! Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant pour courir la chance de gagner des prix. Visitez BetMGM pour les termes et conditions.

Horaire TV du tournoi NBA 2K Players

Où puis-je regarder le tournoi des joueurs NBA 2K? Voici ce que vous devez savoir:

Vendredi 3 avril

19 h 00 à 19 h 30 HE – Spectacle d’aperçu du tournoi (ESPN)

19 h 30 à 20 h 30 HE – Kevin Durant contre Derrick Jones Jr. (ESPN)

8 h 30 à 23 h 30 HE – Suite du premier tour (ESPN2)

Dimanche 5 avril

12 h 00 à 16 h 00 HE – Suite du premier tour (ESPN2)

Mardi 7 avril

19 h à 23 h HE – Quart de finale (ESPN2)

Samedi 11 avril

Time TBD – Demi-finales et finales (ESPN)

Pour plus de conseils et de recommandations sur les paris sportifs, visitez SportsbookWire.com. Ou suivez-nous sur Twitter et Facebook. Veuillez jouer de manière responsable.

Gannett peut générer des revenus grâce aux références d’audience vers les services de paris. Les salles de rédaction sont indépendantes de cette relation et il n’y a aucune influence sur la couverture médiatique.

.