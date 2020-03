La NBA et les ligues annoncent des coupures dans l’accès aux vestiaires face au coronavirus

La NBA a rejoint la Ligue nationale de hockey, la Ligue majeure de baseball et la Ligue majeure de soccer lundi soir pour réduire officiellement l’accès aux vestiaires afin d’inclure uniquement les joueurs, le personnel et le «personnel essentiel». En conséquence, les joueurs continueront de parler aux médias, mais le feront dans les sections ou les podiums désignés, tout comme ils le font pour les séries éliminatoires de la NBA.

La NBA a publié la déclaration conjointe suivante avec les trois autres ligues.

La Major League Baseball (MLB), la Major League Soccer (MLS), la National Basketball Association (NBA) et la National Hockey League (NHL) ont publié aujourd’hui la déclaration commune suivante:

«Après consultation avec des experts en maladies infectieuses et en santé publique, et compte tenu des problèmes pouvant être associés à des contacts étroits avant et après le match, tous les vestiaires et pavillons des équipes seront ouverts uniquement aux joueurs et aux employés essentiels des équipes et des équipes. jusqu’à nouvel ordre. L’accès aux médias sera maintenu dans des endroits désignés à l’extérieur des vestiaires et du pavillon. Ces changements temporaires seront effectifs à partir des matchs et des entraînements de demain.

«Nous continuerons de suivre de près cette situation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir un environnement sûr et accueillant.»

Les ligues sportives italiennes, où l’épidémie de coronavirus a été particulièrement grave, ont choisi de jouer dans des stades vides. La star des Los Angeles Lakers, LeBron James, a déjà déclaré qu’il préférerait ne pas jouer s’il n’y avait pas de fans dans le stade.

.