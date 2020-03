La NBA étudie l’impact économique sérieux de l’arrêt dû au coronavirus

La NBA, comme le reste des compétitions sportives mondiales, essaie de mener une étude détaillée de la façon dont cela affectera la Ligue sur le plan économique la rupture causée par la crise des coronavirus.

22/03/2020

Le à 17:35

CET

Même une compétition aussi saine que la NBA, craint que l’impact économique ne soit très fortBien qu’il soit encore dans la phase d’étude sur la façon d’essayer de contrôler les pertes de toutes sortes, et son impact également sur les salaires des joueurs. La saison s’est complètement arrêtée après des tests positifs pour certains joueurs de la Ligue.

Pour le moment, le commissaire de la NBA ne voulait rien avancer sur le sujet, cachant qu’ils continuent d’étudier le sujet de près. On sait seulement que les joueurs factureront normalement à partir du 1er avril, mais le prochain chèque, prévu 15 jours plus tard, ce n’est pas le cas actuellement. Mais ils ne vont pas de l’avant pour donner plus d’informations.

L’Association des joueurs veut des réponses

“Il est trop tôt pour connaître l’impact économique sur la Ligue, a déclaré Silver., qui continue de croire que la saison reprendra en quelque sorte, mais sans préciser. “La perspective n’est pas jolie, mais nous sommes tous dans le même bateau& rdquor ;, a déclaré le commissaire.

L’Association des joueurs essaie d’obtenir des réponses à la NBA, puisque de nombreux joueurs, Malgré des contrats millionnaires, ils veulent savoir si leurs chèques seront réduits. Une des clauses de la convention collective indique qu’elles peuvent conserver 1,08% du salaire par partie pour cause de force majeure.

Aucune décision n’a encore été prise, mais il devra se rencontrer prochainement. L’option qui minimiserait les pertes serait de revenir sur la piste, alors qu’il reste encore 20% de la saison régulier pour contesté. Mais même cela ne peut être assuré. “Nous examinons toutes les possibilités de jouer à nouveau, mais de manière sûre”, a déclaré Silver.

Des pertes d’un million de dollars

Dans le cas où la saison ne pourrait pas reprendre, les pertes seraient de millions, et pourrait avoir des conséquences importantes sur le plafond salarial. Pour le moment, ce ne sont que des conjectures mais la NBA étudie déjà toutes les options et avec l’incertitude que le coronavirus finit par prendre définitivement la saison.

Que le retour au jeu n’est pas proche de toutes les franchises et que les joueurs le savent, C’est pourquoi certains ont essayé de retourner dans leur pays d’origine comme Ricky Rubio l’a expliqué, bien que la recommandation de la NBA soit de rester dans le pays.

