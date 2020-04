La NBA exclut de jouer les séries éliminatoires traditionnelles. Soyez unique à Las Vegas

Des décisions difficiles devront être prises en peu de temps et les NBA fonctionne déjà en supposant que. Adam Silver Et toute son équipe de direction a un énorme défi à relever dans les semaines à venir et dans la compétition, il est déjà supposé qu’il sera impossible de terminer la saison comme prévu. Les matchs restants de la saison régulière sont considérés comme perdus et, comme indiqué dans un article cette semaine, la chose la plus normale serait d’essayer de résoudre la compétition en séries éliminatoires avec les équipes actuellement classées parmi les huit premières de chaque conférence. L’avancée du coronavirus aux États-Unis n’a aucun signe de ralentissement, il ne semble donc pas y avoir de moyen de mettre fin au cours, selon SportsIllustrated dans un article détaillé rédigé par Chris Mannix.

31/03/2020 03:03

Nous dévoilons les duels qui auraient lieu et qui pourraient devenir définitifs au cas où la crise des coronavirus se prolongerait pendant quelques mois.

Selon ce célèbre journaliste américain, les voix autorisées dans l’équipe de direction de la NBA tiennent déjà pour acquises incapacité à terminer la saison normalement. L’impact économique de ne jouer à aucun autre jeu et de laisser l’année déserte serait énorme, donc le souhait de l’organisation est de miser sur une formule qui permette l’existence d’un champion. “Plusieurs équipes nous ont dit qu’il n’y avait pas d’options pour que les play-offs se jouent comme d’habitude”, indique le rapport après s’être entretenu avec plusieurs franchises. Disputer des séries éliminatoires à sept matchs avec déplacement est quelque chose d’utopique car si la compétition reprend, elle sera soumise à des contrôles sanitaires stricts.

Alors, la seule vraie option aujourd’hui serait de concentrer les 16 meilleures équipes NBA actuelles dans une seule ville, où les éliminatoires sont jouées dans un format réduit, même en un seul match, elles simulent une Coupe de la Ligue européenne. Las vegas c’est le mieux placé. Sa situation géographique d’isolement, une grande offre hôtelière pouvant accueillir 16 employés et tout ce qu’ils transportent, ainsi que l’existence de pavillons notables et d’installations de haut niveau développées sous les auspices de la Ligue d’été qui s’y tiennent depuis des années, font de cette ville dans l’option idéale. Même dans l’article susmentionné, il est mentionné que le impossibilité d’avoir du public dans les tribunes. Il faudra être attentif aux décisions suivantes que le commissaire de la NBA.

