La NBA explique pourquoi les joueurs asymptomatiques ont été testés pour le COVID-19

Il y a beaucoup de critiques que la NBA reçoit pour avoir effectué le COVID-19 une grande partie des équipes de la ligue. Le maire de New York ne comprend pas qu’il y a des milliers de malades qui ne peuvent pas passer les tests coronavirus et les franchises NBA effectuent des tests. Cela a provoqué de nombreuses plaintes sur les réseaux sociaux. Tant et si bien, ce porte-parole de la ligue Mike Bass a dû trouver une explication:

“Les autorités sanitaires et les médecins étaient préoccupés par le fait que les joueurs de la NBA, étant en contact les uns avec les autres, avec le public et voyageant fréquemment, aient pu accélérer l’expansion du coronavirus. Une fois qu’il y avait deux joueurs testés positifs la semaine dernière , d’autres ont été testés et cinq autres positifs. Nous pensons que grâce au fait que ces acteurs ont rendu public leurs positifs, ils ont sensibilisé les gens à la nécessité de suivre les recommandations des médecins dans le but de protéger les autres, notamment les malades et les personnes âgées. “

