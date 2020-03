La NBA face à un changement de paradigme si elle est jouée sans public

Mercredi prochain, les dirigeants et les propriétaires des franchises NBA rencontreront la ligue pour déterminer quelles mesures ils prendront contre le coronavirus, l’épidémie qui se propage à travers les États-Unis sans réponse officielle. La décision de jouer à huis clos et avec le personnel indispensable semble presque un fait et malgré l’opposition de LeBron James, pourrait être définie ce mercredi.

Mais au milieu de tout cela, la NBA entre dans son dernier mois de la saison régulière et parmi les nombreuses choses qui restent à définir, l’entrée en playoffs est l’une des plus importantes. Si les jeux se déroulent à huis clos, le changement d’environnement et de condition pourrait transformer plusieurs duels individuels.

Les inquiétudes grandissent parmi les propriétaires et les cadres supérieurs selon lesquels des mesures plus drastiques pourraient être prises pour la ligue, y compris des matchs joués avec uniquement du personnel essentiel dans les arénas; le scénario précis que la NBA a exigé que les équipes soient prêtes à exécuter. https://t.co/xnpVXX8KHj

Parmi les équipes qui semblent se battre pour une place, la Les pélicans de la Nouvelle-Orléans et les Grizzlies de Memphis ils apparaissent comme les moins touchés, car les premiers ont le pire bilan en tant que locaux parmi ceux qui concourent dans l’Ouest et les seconds sont des équipes que le moins de gens amènent à leur stade lorsqu’ils jouent à domicile.

En outre, Philadelphia 76ers cela pourrait sembler très mauvais car ils sont la meilleure équipe de la ligue en tant que locaux (28-2) mais sans leur public, ils sont les pires visiteurs de la ligue et jouer à huis clos sans l’atmosphère du Wells Fargo Center pourrait être très dangereux pour vos chances d’obtenir l’avantage sur le terrain en séries éliminatoires.

Juste l’avantage sur le terrain pourrait devenir insignifiant si la ligue décide de jouer tous les matchs à huis clos, car le public ne peut pas être un facteur pour soutenir l’équipe et même pour conditionner l’arbitrage, comme cela se produit généralement lors des éliminatoires. Au-delà des mesures sanitaires nécessaires pour contenir le virus, la NBA pourrait connaître de nombreux changements si l’on décide de jouer sans public.

