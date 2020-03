La NBA fermera ses installations d’entraînement par équipes à partir de vendredi

Alors que le coronavirus continue de se propager à travers le pays et le monde, la NBA a commencé à ajouter des mesures de plus en plus strictes, conduisant à sa plus récente décision jeudi. Dans une note envoyée à la ligue, la NBA a annoncé que toutes les installations d’entraînement et d’entraînement de l’équipe seraient fermées à partir de vendredi.

Cette décision intervient alors que la NBA cherche à appliquer des règles de plus en plus strictes aux joueurs afin d’éviter la propagation du virus.

Plus que la fermeture des installations de l’équipe, la NBA limite également strictement les endroits où les joueurs peuvent et ne peuvent pas s’entraîner. La ligue interdit aux joueurs de s’entraîner dans des clubs de santé publique, des centres de fitness, des gymnases, des installations collégiales ou quelque chose de similaire. En substance, la ligue limite strictement les séances d’entraînement aux gymnases à domicile.

Pour les Pélicans et le Lonzo Ball en particulier, cela met fin à ce qui semblait être un voyage quotidien au centre d’entraînement. Ball a posté une photo de l’installation samedi et a ensuite partagé une vidéo avec Brandon Ingram à l’installation.

La NBA permet aux joueurs de voyager hors des marchés dans lesquels leurs villes jouent et, potentiellement, de retourner dans leur ville natale et autour de leur famille. Cependant, les joueurs ne peuvent pas voyager hors de l’Amérique du Nord actuellement.

.