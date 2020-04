La NBA invente un nouveau concours de tir pour la quarantaine

La NBA Il est sur le point de se terminer un mois puisque la compétition a été suspendue indéfiniment en raison de la coronavirus de Rudy Gobert, joueur de jazz de l’Utah (12 mars dernier). Depuis lors, la manière de mettre fin à la saison ou, au contraire, de l’annuler entièrement, est de travailler et de négocier avec l’Union des joueurs.

Le fait est que, alors que la ligue est stoppée par la quarantaine établie aux États-Unis et au Canada pour arrêter Covid-19, la NBA elle-même recherche de nouveaux formats de compétition qui s’adaptent au confinement des joueurs à domicile.

Selon le journaliste et initié de la NBA Adrian Wojnarowski, la Ligue américaine négocie actuellement avec ESPN diffuser un nouveau type de tournoi à la télévision afin que les fans continuent de profiter des stars du sport.

La NBA et l’ESPN travaillent à la télévision d’une compétition H-O-R-S-E impliquant plusieurs joueurs de haut niveau, selon des sources. Les joueurs tireraient isolément – vraisemblablement dans des gymnases à domicile – et associeraient des tirs contre des concurrents. Les détails sont encore en cours de finalisation.

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 4 avril 2020

Le tournoi en question se déroulerait de la manière suivante: chaque joueur participant se lancerait dans le panier de manière isolée, c’est-à-dire depuis son propre lieu (probablement dans les gymnases à domicile). Chaque compétiteur doit se battre pour être celui qui marque le plus de paniers, comme s’il s’agissait d’une sorte de triple concours. Les détails sont encore en cours de finalisation, mais cette idée sera très probablement mise en œuvre et confirmée dans les prochains jours.

Actuellement, certains joueurs NBA jouent un tournoi “en ligne” via le jeu “NBA 2K20”. Les idées pour rendre la quarantaine plus agréable ne manquent pas. Dans quelques jours, on saura exactement entre quelles dates ce tournoi aura lieu et quel prix le gagnant remportera.

