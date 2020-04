La NBA, Knicks and Nets font un don d’un million de masques à New York

Andrew Cuomo, gouverneur de New York, a annoncé ce samedi la collaboration de la NBA, du New York Knicks et les Filets de Brooklyn, avec le consul général chinois Hugan Ping pour faire un don massif de fournitures médicales pour lutter contre le coronavirus.

Plus précisément, le don consiste en un million de masques chirurgicaux qui seront distribués aux travailleurs essentiels de la ville. De plus, la NBA et la WNBA se sont engagées à faire un don de 50 millions de dollars pour améliorer les ressources alors que la pandémie fait rage aux États-Unis et au Canada.

UNITED —-! Le #NBA et le #WNBA feront un don de 50 millions de dollars aux États-Unis pour lutter contre le coronavirus. En outre, les Knicks and Nets livreront un million de masques aux agents de santé de New York, un endroit qui compte plus de 110 000 personnes infectées. pic.twitter.com/8885XzxZmU

– Toque Sports (@ToqueSports) 5 avril 2020

