La NBA menace le basket-ball universitaire avec la G-League

Évoluer ou mourir. Dans cette ligne de pensée, NBA depuis longtemps, à la recherche d’alternatives pour élever la concurrence à un statut supérieur et rompre avec certains problèmes structurels qui persistent dans sa relation avec le NCAA depuis longtemps. Certains soupçons laissent entrevoir la perspective Adam Silver sur la transition des jeunes vers le basketball professionnel. La dimension médiatique et commerciale que la compétition universitaire a atteinte est absolument incompatible avec l’objectif premier de ce modèle: protéger les joueurs et leur donner une formation pédagogique. Les plus prometteurs passent par l’Université sans aucune exigence académique et investissent juste un an avant de faire le saut vers la NBA.

La perte d’opportunités académiques et un certain manque de maturité dans de nombreux aspects lors du passage au professionnalisme inquiètent la NBA, bien que les énormes sommes d’argent qui circulent dans cette ligue le soient encore plus. Vous devez prendre en compte March Madness 770 millions de dollars sont entrés uniquement avec les droits de télévision et aucun joueur ne peut percevoir un seul dollar. Les bas salaires pour recruter les meilleurs sont de plus en plus fréquents et l’enrichissement exagéré des universités est une préoccupation majeure pour Adam Silver et son équipe. Ces derniers temps, il y a déjà eu des projets vedettes qui n’étaient pas prêts à préparer leur saut à la NBA sans rien charger, optant pour la ligue australienne, comme dans le cas de LaMelo Ball et Rj Hampton.

La fuite des talents n’est pas une option pour NBA, qui a recherché une formule aussi curieuse qu’excitante, la création de ce que l’on appelle déjà Sélectionnez l’équipe. Cette équipe sera composée de certains des meilleurs jeunes joueurs qui ont décidé de quitter le NCAA et Recherchez un contrat succulent dans l’année précédant votre saut vers le professionnalisme. Ils partageront le terrain avec d’autres joueurs expérimentés de la ligue qui pourront les conseiller sur divers aspects, ainsi qu’avec des entraîneurs célèbres. Sam Mitchell, Brian Shaw et David Fitzdale ils sonnent comme les guides d’une équipe qui jouera des matchs amicaux contre des équipes de la G-League ainsi que devant des équipes régionales.

L’objectif est évident. N’exercez pas de pression concurrentielle sur les jeunes, ne leur donnez pas le temps de s’entraîner avec du personnel hautement qualifié et de vous défier les uns les autres, ainsi que de commencer à déposer de l’argent et à gérer la renommée avant de sauter en NBA. Il y aura de grandes attentes à suivre les traces d’une équipe qui aura sa base d’opérations en Académie des sports de Mamba (Californie), au milieu d’un écosystème de basket pur avec les meilleurs professionnels dans tous les domaines. La signature de Jalen Green facturer 500 000 $ par saison, y compris les incitations, est le signe clair des antécédents de la NBA et du besoin de réaction du basket-ball universitaire.

La NCAA a en sa faveur le fait d’avoir une énorme masse sociale de followers, qui s’identifient plus à leur équipe universitaire qu’aux franchises NBA même. Le public des matchs de cette compétition est énorme et c’est une force très importante. Cependant, les scandales de corruption résultant de l’enquête sur le basket-ball du Collège fédéral d’il y a des années, qui ont fait des ravages Rick Pitino, un ancien coach de l’Université de Louisville, ainsi que la certitude que les paiements sous corde continuent, avec le cas de James Wiseman Cette même saison, ils sont un gros fardeau pour une compétition qui devra se réinventer si elle ne veut pas voir comment les meilleurs joueurs se défont de la possibilité de rejoindre leurs équipes pour jouer dans le Équipe de sélection de la G-League.

