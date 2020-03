“La NBA met la santé publique en avant. Trump, non »

Kareem Abdul-Jabbar, une légende vivante de la NBA, a toujours été très critique Donald Trump depuis qu’il est arrivé à la Maison Blanche. Et il n’a pas été laissé à l’écart de la conduite du président des États-Unis face à la pandémie de coronavirus. Dans un article publié par “The Guardian”, la star du basket-ball loue la NBA, qui a été son domicile pendant 20 ans, pour sa “sage décision” d’arrêter provisoirement la saison.

La colonne d’opinion de Abdul-Jabbar Il est intitulé: “Pourquoi la suspension de la NBA est-elle un si grand acte de patriotisme?” . Et dans ses arguments, l’ancien champion de la NBA souligne que “je n’ai jamais pensé que je verrais les grandes entreprises agir de manière plus patriotique et généreuse que l’administration présidentielle elle-même. Ce qui rend ces actions de la NBA et d’autres sports si importants, c’est que ils le font volontairement, sans être contraints par les gouvernements fédéraux. Ils auraient pu ramper, comme l’ont fait les états, et prendre le dernier dollar aux gens avant de fermer leurs portes, mais ils ont placé la santé publique au-dessus des l’intérêt personnel et c’est quelque chose que l’administration Trump ne peut pas dire. Les chefs de file montrent l’exemple … “.

La saison NBA a été suspendue après le positif de Rudy Gobert, joueur de l’Utah Jazz, bien qu’après ce cas ceux de son partenaire se soient déjà produits Donovan Mitchell et le joueur des Detroit Pistons Bois chrétien. La période de suspension pourrait être prolongée si les infections aux États-Unis, qui sont actuellement en phase d’expansion du virus, ne sont pas gérées.

