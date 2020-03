La NBA n’a pas encore suspendu le Combine and the Draft Lottery

La NBA a déjà été suspendue pendant une semaine en raison de l’épidémie de coronavirus et la décision pourrait être prorogée pour les trois prochains mois, pour ne retourner la compétition qu’en juin si tout se passe bien. Le report de la fin de la saison régulière entraîne un certain nombre de décisions à prendre, puisque les séries éliminatoires, le libre arbitre et le repêchage devraient également être déplacés.

Cependant, comme l’a rapporté Mark Berman du New York Post, le projet de loterie et le projet de moissonneuse-batteuse Ils ont été laissés en l’air, puisque la NBA n’a pas encore pris de décision à leur sujet et qu’ils attendent pour l’instant d’être suspendus. La loterie avait une date le 19 mai à Chicago, tandis que la moissonneuse-batteuse aurait lieu dans la même ville du 21 au 24 du même mois.

Si la saison régulière est annulée, les Knicks auraient trois choix dans le top 38 https://t.co/GcRQvbcW0c

– New York Post Sports (@nypostsports) 18 mars 2020

Sans terminer la saison régulière, vous ne pouvez pas connaître les records finaux et donc vous ne pouvez pas contourner le projet d’ordre non plus car les probabilités ne sont pas connues selon les records finaux de l’équipe. Si les 17 derniers matchs continuent à être joués (chiffre approximatif), tout peut être défini, mais si la ligue est annulée car il sera impossible de reprendre en temps voulu, l’ordre du tirage au sort serait le même que lors de la suspension de tout.

Avec ce scénario, Golden State entrerait dans le tirage au sort en tant que premier favori pour obtenir le premier choix avec Cleveland et Minnesota. Les Atlanta, Detroit et New York Knicks suivants. Cependant, nous espérons tous que la ligue reprendra et qu’en continuant à jouer, cet ordre pourra changer.

