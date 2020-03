La NBA n’avait pas le choix. Nous non plus. Arrêtez tout – L’Athletic

Je l’ai si bien dans ce monde, tu sais. Les chances étaient de cinquante contre un contre moi étant né aux États-Unis en 1930. J’ai gagné à la loterie le jour où je suis sorti du ventre en étant aux États-Unis plutôt que dans un autre pays où mes chances auraient été bien différentes .

Imaginez qu’il y ait deux jumeaux identiques dans l’utérus, tous deux aussi brillants qu’énergiques. Et le génie leur dit: «L’un de vous va naître aux États-Unis et l’un de vous va naître au Bangladesh. Et si vous vous retrouvez au Bangladesh, vous ne paierez aucun impôt. Quel pourcentage de votre revenu voudriez-vous être celui qui est né aux États-Unis? “Cela dit quelque chose sur le fait que la société a quelque chose à voir avec votre destin et pas seulement vos qualités innées. Les gens qui disent: «J’ai tout fait moi-même» et se considèrent comme Horatio Alger – croyez-moi, ils auraient plus envie d’être aux États-Unis qu’au Bangladesh. C’est la loterie ovarienne.

– Warren Buffett, «La boule de neige: Warren Buffett et l’entreprise de la vie»

Savez-vous à quel point la plupart d’entre nous qui sont en vie en ce moment sont incroyablement chanceux?

Si vous lisez ceci, vous vivez à l’époque la plus avancée de l’histoire des êtres humains. La version la plus moderne de l’homme est apparue, quelque part dans ce qui est aujourd’hui l’Afrique, il y a 1,3 à 1,5 million d’années. Le temps qui a suivi a vu évoluer l’espèce… un peu. Mais ce que nous avons maintenant est bien meilleur que la foule allumeuse et lanceuse de pierres.

Le simple fait d’être ici, en 2020, vous rend mieux que ceux qui, au cours des siècles, ont fait face à la douleur en utilisant des sangsues, par exemple, ou en se mettant la tête dans un bol avec du poisson électrique.

Si vous lisez ceci dans une maison ou un appartement, vous l’avez vraiment bien comparé à tous sauf à une fraction de tous les êtres humains qui ont déjà vécu sur la planète. Et si votre maison ou votre appartement est chauffé ou climatisé, vous êtes encore mieux que quasiment tous les autres homo sapiens.

Si vous lisez ceci sur un ordinateur portable ou un iPad, vous êtes presque certainement dans le centième de 1% de chaque personne en matière de revenu, d’éducation et de confort. Et votre chance – encore une fois, par rapport à l’ensemble de l’histoire humaine – ne s’améliore qu’en fonction de votre sexe, de votre race, de votre situation économique, etc.

Donc, l’idée que nous pouvons être privés de pouvoir aller à un match de la NBA, ou assister aux tournois de basket-ball masculin ou féminin de la NCAA, ou que nous ne pourrons peut-être pas voir notre groupe préféré en concert, ou aller à cette convention à cause de le coronavirus… êtes-vous sérieux? Vous en plaignez-vous vraiment?

Nous étions juste debout il y a environ 10 minutes.

Nous devons cesser de faire tout ce qui n’est pas essentiel. Maintenant.

Vérifiez votre privilège à la porte. Arrêtez de recourir à des arguments de troisième année: Eh bien, je ne me sens pas malade; pourquoi devrais-je être privé de mon plaisir du premier monde?

Nous sommes au milieu d’une pandémie mondiale. Ce coronavirus particulier provoque une maladie appelée COVID-19, qui est au moins 10 fois plus meurtrière que la grippe ordinaire, selon un témoignage rendu mardi par le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses. C’est extrêmement contagieux, et nos meilleurs esprits médicaux du monde entier n’ont absolument aucune idée du nombre de personnes atteintes de la maladie. Nous avons environ deux semaines pour maîtriser cette situation, ou nous serons dangereusement près de devoir traverser ce que l’Italie traverse actuellement. Vous vous souvenez de l’Italie; c’est le pays dont toute la population est en détention. Dont les entreprises – toutes autres que les pharmacies et les supermarchés – sont sur le point d’être fermées afin que les gens ne se rassemblent pas et ne se rendent pas plus malades. Il y a trois semaines, l’Italie avait moins de cas de coronavirus que nous.

La NBA n’a donc pas pris de décision mercredi. Il a dû suspendre sa saison – maintenant. Immédiatement.

Mardi, j’ai écrit que la ligue devait sérieusement envisager de repousser son calendrier d’au moins quelques semaines, et d’envisager de reculer tout en été, jusqu’à ce que nous – les êtres humains – ayons plus d’informations sur le virus. Mais j’ai permis qu’il puisse y avoir des matchs dans des arènes vides, comme la NCAA a décidé de le faire pour March Madness, et de nombreuses conférences universitaires l’ont fait et le font pour leurs tournois respectifs. Mais l’annulation mercredi du match Thunder-Jazz à Oklahoma City juste avant le tipoff, avec des fans assis à Chesapeake Energy Arena, sans que personne n’ait idée de ce qui se passait avant que l’Athletic’s Shams Charania ne rapporte que le centre de jazz Rudy Gobert a été testé positif coronavirus, était une substance effrayante. C’était choquant. Personne ne savait pourquoi le jeu était soudainement reporté, mais tout le monde pensait la même chose.

Et c’est un scénario cauchemardesque.

Vous ne pouvez pas avoir peur des joueurs, des entraîneurs, du personnel, des fans, de la sécurité, des vendeurs, des preneurs de billets – tout le monde – et ne pas obtenir des informations à la seconde près. Je ne blâme personne; il serait impossible de diffuser ce type d’informations sans se heurter aux lois HIPAA et autres qui protègent la confidentialité des patients. Alors… vous pourriez être malade, vraiment malade, mais nous ne pouvons pas vous dire avec certitude, ni comment, ni pourquoi. N’embrasse pas grand-mère quand tu rentres à la maison.

Beaucoup d’autres l’ont souligné, donc ce n’est pas comme une révélation: si une personne, qu’elle soit un joueur, un entraîneur, un officiel d’équipe ou quelqu’un connecté à une équipe, se retrouve testée positive pour le coronavirus, toute la ligue a éteindre. Tout le monde dans cette équipe doit être mis en quarantaine pendant au moins quelques semaines, ce qui aurait un impact sur chaque équipe à venir sur son calendrier, sans parler de chaque équipe dans laquelle elle a joué, disons, le mois dernier. Je ne suppose pas qu’il y ait quelqu’un d’autre dans la ligue avec le virus, mais il n’y a pas de groupe de contrôle sur Terre avec plus de contacts avec plus de personnes dans le monde que les 30 équipes NBA.

Et toutes les autres grandes ligues sportives devront également fermer.

Ce n’est pas un jeu. Les Américains n’ont pas de gènes supérieurs. Les germes ne reconnaissent pas les frontières. Nous devons faire tout notre possible pour empêcher la maladie de croître de façon exponentielle et d’écraser nos systèmes hospitaliers existants à travers le pays. Si le virus se propage, il inondera les lits d’hôpital, les ventilateurs et autres appareils médicaux disponibles – ce qui signifie qu’une personne que vous aimez qui tombe soudainement malade, et peut-être pas du coronavirus, aura beaucoup plus de difficulté à obtenir des soins et un traitement immédiats.

Chaque fois que vous avez un grand groupe de personnes ensemble, cela augmente les chances de propagation du virus, et presque toujours, sans le savoir: les personnes qui l’ont souvent ne savent pas qu’elles l’ont, pas plus que celles qui les contractent. Vous devez éliminer tout ce qui peut contribuer à sa propagation, jusqu’à ce que nous puissions savoir avec certitude exactement qui l’a, ainsi que développer suffisamment de tests pour faire une véritable dent dans la population – et ensuite nous pouvons travailler sur des vaccins et des remèdes potentiels. Mais nous devons d’abord arrêter la propagation.

Accorder un délai à la NBA aide à le faire, tout comme l’annulation des défilés, des concerts et des conventions. Arrête ça. Arrêtez tout ça. Maintenant.

(Photo: Michael Reaves / .)

