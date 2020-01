La NBA ne change pas de logo pour Kobe Bryant malgré près de 3 millions de signatures

Les fans du monde entier continuent de pleurer le décès soudain et tragique de Kobe Bryant, Gianna Bryant et des sept autres passagers.

Les équipes de la NBA ont depuis trouvé des moyens de rendre hommage à Bryant et à l’impact qu’il a eu sur le jeu de basket-ball en commettant des violations de 24 et / ou huit secondes au chronomètre des tirs pour honorer les deux numéros de maillots qu’il portait au cours de son illustre carrière. Pendant ce temps, des joueurs comme Quinn Cook et Spencer Dinwiddie sont parmi ceux qui ont changé leur nombre pour honorer leur héros de basket-ball d’enfance.

Il y a même eu beaucoup de discussions sur la possibilité que la NBA modifie son logo pour présenter Bryant comme le nouveau «visage» de la ligue. Il semble que l’idée n’ait pas encore pris de l’ampleur dans le front office de la ligue.

Selon Dan Wetzel de Yahoo Sports, la NBA ne prévoit pas de mettre un joueur individuel:

Des sources familières avec la pensée de la ligue ont déclaré qu’il n’y avait aucun intérêt à avoir un joueur individuel comme logo, car il y en a tellement qui ont joué un rôle déterminant dans la croissance du jeu et de la NBA. Le générique est meilleur.

Les fans de la ligue ont même lancé une pétition pour aider à faire de Bryant le nouveau logo et il est actuellement sur le point de dépasser les trois millions de signatures:

Avec le décès prématuré et inattendu du grand Kobe Bryant, veuillez signer cette pétition dans le but de l’immortaliser pour toujours en tant que nouveau logo NBA.

Bien que la perspective de Bryant en tant que nouveau logo ne se soit pas beaucoup développée dans le front office de la ligue, le nombre de signatures que cette pétition a accumulées jusqu’à présent est une indication claire de ce que la grande majorité des fans de la NBA pensent de l’idée.

Jerry West a clairement indiqué qu’il pensait que le temps de le remplacer par un nouveau logo était attendu depuis longtemps. West avait initialement fixé Michael Jordan en tant que premier candidat, mais il est sûr de supposer qu’il ne serait pas opposé à l’idée que Bryant devienne son successeur compte tenu de la proximité du couple pendant leur séjour à Los Angeles.

Bien que nul ne puisse nier l’impact durable que Bryant a fait sur la ligue dans son ensemble au cours de ses 20 saisons avec les Lakers de Los Angeles, le rapport suggère que la NBA ne cherche à présenter aucun joueur singulier. La volonté à contrecœur de West de servir de logo leur a permis d’éviter tout obstacle juridique tout en conservant un design emblématique pour la marque et ils peuvent chercher à le conserver de cette façon.

Que Bryant devienne ou non le logo, son héritage a déjà été immortalisé comme l’un des plus grands joueurs de basket-ball de l’histoire ainsi que comme un mari et un père aimant.