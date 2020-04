La NBA ne commencera pas l’entraînement avant le 8 mai

Ce qui semblait être une bonne nouvelle a fini par devenir la démonstration claire que le pessimisme semble la position la plus logique. La NBA Il a dû revenir sur sa décision d’autoriser la formation à partir du 1er mai, reportant le dossier d’une semaine et précisant qu’ils devront faire face à d’importantes inconnues. Cette mesure n’implique pas que toutes les équipes reviendront à cette date, mais plutôt que cette option sera envisagée tant que les autorités de l’État du lieu où chaque franchise est située ont entamé le processus de désescalade si disparate. endroits aux autres.

ESPN signale l’existence d’un mémorandum détaillant le processus à suivre par toutes ces équipes désireuses de reprendre l’entraînement, comme autoriser la présence de seulement quatre joueurs dans une salle, l’obligation de maintenir une distance 3 , 5 mètres et l’impossibilité d’avoir des entraîneurs dans les séances. Ce sont des conditions dans lesquelles cela ne semble pas valoir la peine de prendre des risques, car ce n’est pas le rendement attendu par beaucoup et qui offrirait la possibilité de revenir concurrencer dans une marge de trois ou quatre semaines. Les directeurs généraux de nombreuses franchises ont été étonnés de ces situations et n’ont pas hésité à faire des appels récurrents au NBA pour demander plus d’informations.

Compte tenu de ces problèmes, Adam Silver et son équipe a décidé de reporter la mesure d’une autre semaine afin d’attendre l’évolution de la situation dans les États où un tel retour serait actuellement impossible à réaliser pour le moment. La Géorgie a été la première à lancer la désescalade et il y avait des joueurs et des cadres qui ont évoqué la possibilité de s’y rendre, ce qui serait contre-productif car cela aurait compromis l’équilibre sanitaire de cet État. Tout est inconnu dans le NBA Et ce recul est tombé comme une cruche d’eau froide chez les fans, les joueurs et les managers. Il faudra attendre et clarifier bien des choses avant d’envisager un retour à la compétition.

