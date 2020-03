La NBA oblige désormais tous les centres de formation à fermer

La NBA, prenant un autre tour de vis et allant de l’avant sur les recommandations du gouvernement, force les 30 franchises, dès ce vendredi, à fermer tous les centres d’entraînement de la Ligue, avec accès interdit aux joueurs et au personnel technique.

20/03/2020 à 11:36

CET

Cette obligation Il laisse derrière lui la dernière recommandation dans laquelle il a demandé aux joueurs et au personnel technique de travailler de manière isolée, bien qu’il n’ait pas demandé la fermeture des installations, quelque chose qui a maintenant été fait sur une base obligatoire, pour empêcher la propagation du coronavirus et des cas de joueurs plus infectés

La recommandation de la NBA est que “tous les joueurs effectuent des travaux physiques dans leur propre maison et restent confinés possibilité de sortir pour aller au supermarché ou pour obtenir des médicaments & rdquor ;, dit la note. La Ligue interdit également aux joueurs de quitter les États-Unis.

Près des joueurs par télématique

En raison des changements, les équipes ne peuvent plus travailler en groupe, bien que les entraîneurs physiques puissent distribuer des directives de travail pour leur domicile. Demandez aussi franchises qui suivent leurs joueurs de manière télématique.

Depuis que la NBA a suspendu la Ligue le 11 mars lorsque les premiers cas de coronavirus ont été connus chez des joueurs comme Gobert et Mitchell, la Ligue continue pas clair quand la compétition reviendra, bien que l’intention soit de le compléter d’une manière ou d’une autre.

“Nous allons essayer de le jouer d’une manière ou d’une autre, bien que le plus important soit la santé de nos joueurs et de nos fans, nous ne pouvons donc spéculer sur rien pour le moment & rdquor ;, Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a commenté

