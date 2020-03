La NBA offre un accès gratuit sur League Pass aux jeux Nets complets

La NBA a été la première ligue sportive professionnelle américaine à suspendre sa saison en raison de préoccupations concernant la propagation du coronavirus, qui est le résultat du grand homme de l’Utah Jazz Rudy Gobert, dont le test préliminaire de COVID-19 a été positif.

Maintenant, la ligue fait ce qu’elle peut pour aider à stopper la propagation et promouvoir la distanciation sociale.

Mercredi, la NBA, avec Tuner Sports, a annoncé que les fans auront un aperçu gratuit du NBA League Pass jusqu’au 22 avril. Les fans auront accès aux jeux complets de 2019-2020, ainsi qu’aux jeux classiques.

La ligue a fait cette annonce sur Twitter, déclarant:

Limiter les interactions sociales est un moyen essentiel de minimiser la propagation de ce virus, mais rester à la maison pendant de longues périodes peut être difficile. Avec la saison 2019-2020 de la NBA en pause, la NBA et Turner Sports offrent à tous les fans un aperçu gratuit du NBA League Pass, le produit d’abonnement premium de la ligue, jusqu’au 22 avril. Cette offre gratuite donne accès à l’intégralité et condensé des rediffusions de tous les jeux de la saison 2019-20, ainsi qu’une vaste archive de jeux et de contenus classiques.

Ceux qui souhaitent profiter de l’accès peuvent le faire sur NBA.com ou via l’application NBA sur iPhone, iPad, Apple TV, appareils mobiles et tablettes Android, Android TV, Amazon Fire TV, Roku, Xbox One, PlayStation 4 et d’autres appareils pris en charge.

.