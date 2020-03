La NBA ordonne aux équipes de fermer les installations d’entraînement pendant l’arrêt du coronavirus

Cela fait seulement une semaine que la NBA a décidé de suspendre la saison 2019-20, mais la propagation rapide du coronavirus a contraint le bureau de la ligue à prendre plusieurs mesures préventives pour assurer la sécurité des joueurs et des équipes.

La ligue a récemment publié des directives autorisant les joueurs de la NBA à voyager en dehors de la ville de leur équipe, mais leur a demandé de ne s’entraîner que dans leur salle de sport ou leurs installations d’entraînement en raison du protocole d’éloignement social. Les joueurs devaient également vérifier quotidiennement avec leur équipe pendant la pause.

Cependant, après que plus de cas de coronavirus ont été découverts dans la ligue, la NBA a décidé d’adopter plus de mesures, selon Tim Bontemps de ESPN:

La NBA a envoyé un mémo jeudi après-midi indiquant que, à partir de vendredi, les 30 équipes de la NBA doivent fermer leurs installations d’entraînement et d’entraînement aux joueurs et au personnel jusqu’à nouvel ordre, ont indiqué des sources à ESPN.

Maintenant, cependant, les joueurs ne sont pas autorisés à utiliser les installations de l’équipe ni, comme indiqué dans un mémo envoyé par la ligue dimanche soir, à s’entraîner dans des installations d’entraînement ou d’entraînement non d’équipe – ne laissant essentiellement aux joueurs d’autre choix que d’essayer de entraînez-vous à la maison pendant qu’eux et la ligue essaient de déterminer quelles seront les prochaines étapes.

La propagation rapide du virus oblige la ligue à s’efforcer de déterminer la meilleure ligne de conduite pendant ces périodes difficiles et il semble qu’ils souhaitent sérieusement limiter toute interaction en personne alors que les tests positifs continuent de monter. Les tests ont été rares et difficiles à trouver aux États-Unis, il est donc juste de s’attendre à ce que le nombre de cas augmente à mesure que les résultats affluent dans les prochains jours.

Pour les Lakers de Los Angeles, ils se retrouvent désormais au milieu de la pandémie car il a été rapporté que deux joueurs avaient été testés positifs. Les Lakers ont été invités à subir un test après avoir découvert que quatre joueurs des Brooklyn Nets, dont Kevin Durant, avaient un coronavirus et il est maintenant probable que les récents adversaires de Los Angeles seront également invités à être testés.

C’est une période effrayante en ce moment car il y a encore beaucoup d’incertitude sur qui peut ou non avoir contracté le virus, il est donc préférable pour tout le monde de rester à la maison autant que possible et de pratiquer une bonne hygiène. Bien qu’il soit malheureux de voir ce qui se passe dans le monde, il existe encore des mesures que les gens peuvent prendre pour ralentir la propagation.