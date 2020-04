La NBA “ pas en mesure de prendre des décisions ” au milieu d’une interruption de la saison 2019-2020

Depuis le 11 mars, la NBA navigue dans des eaux inexplorées à cause du coronavirus (COVID-19) qui a touché le monde entier.

Pendant ce temps, il y a eu de nombreux plans d’urgence tels que jouer dans un endroit centralisé (Las Vegas) avec des tests rapides disponibles.

Comme le commissaire Adam Silver a récemment déclaré qu’une décision sur la saison 2019-20 NBA ne sera pas prise avant au moins mai, il a fourni une autre mise à jour.

Après avoir rencontré le conseil des gouverneurs, Silver a reconnu que la ligue n’était pas en mesure de prendre des décisions, via Shams Charania de The Athletic:

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré que le conseil des gouverneurs était d’accord sur le fait que la sécurité était primordiale: “Nous ne sommes pas en mesure de prendre des décisions et nous ne savons pas quand nous le serons.” – Shams Charania (@ShamsCharania) 17 avril 2020

Parallèlement à cela, Silver a partagé que la ligue examine actuellement des données plutôt que des dates pour un retour potentiel, selon Ramona Shelburne de ESPN:

Lors d’une conférence téléphonique, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré que la ligue examinait les données, pas les dates. La ligue n’est même pas dans un endroit où si A, B, C devaient se produire, il y aurait un chemin pour revenir. De nombreux «concepts de type bulle» ont été proposés, mais «nous n’avons fait qu’écouter». – Ramona Shelburne (@ramonashelburne) 17 avril 2020

Malgré les circonstances, Silver n’est pas prêt à fixer une date pour la reprise de la saison, selon Tim Macmahon d’ESPN:

Adam Silver dit que la NBA n’est pas prête à fixer une date où une décision doit être prise pour reprendre la saison. “Je dirais simplement que tout est sur la table”, y compris en reculant le début de la saison prochaine. – Tim MacMahon (@espn_macmahon) 17 avril 2020

Bien que les sports soient manqués et fourniraient des divertissements indispensables, la santé et la sécurité sont les seules priorités de la NBA et du monde entier.

À l’heure actuelle, il semble que le meilleur des cas commence autour du 4 juillet et pousse maintenant la saison 2020-21 au jour de Noël.

Parallèlement à cela, la ligue envisagerait un programme de 25 jours dans le cadre d’un plan de retour potentiel pour mettre les joueurs en forme et éviter les blessures.