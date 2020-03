La NBA permet aux joueurs de quitter temporairement les équipes

La NBA a envoyé un mémorandum dimanche soir donnant à ses équipes plus d’instructions sur la façon de gérer la suspension soudaine. et indéfinie de la saison de la Ligue, qui comprend autoriser les joueurs à quitter l’équipe sous certaines conditions et prolonger indéfiniment l’interdiction de l’entraînement en équipe complète.

Avec un nombre croissant d’équipes se préparant à la possibilité de fermer jusqu’à la mi-juin au moins, la ligue doit s’adapter à la réalité que la suspension actuelle de 30 jours d’activité cela pourrait probablement durer environ trois mois

En conséquence, Alors que la NBA recommande à ses joueurs de rester avec leurs équipes, cela leur permettra de voyager ailleurs.Bien que l’on s’attende toujours à ce que quiconque soit en isolement ou en quarantaine en raison de l’exposition au coronavirus, il doit le rester jusqu’à ce qu’il soit retiré par un professionnel de la santé.

Impossibilité de voyager en Europe

Cependant, en raison des épidémies actuelles en Asie et en Europe, ainsi que des interdictions de voyager établies par le gouvernement des États-Unis en raison de la propagation du virus, Les joueurs ne peuvent pas voyager en dehors de l’Amérique du Nord. Tout joueur voyageant en dehors de la ville de l’équipe doit également tenez l’équipe au courant de l’endroit où vous vous trouvez.

En outre, L’interdiction initiale de la formation des équipes organisées qui était en vigueur jusqu’à lundi a maintenant été prolongée indéfiniment.

Cependant, les joueurs peuvent s’entraîner individuellement dans les installations de l’équipe s’ils le souhaitent. La base des pélicans de la Nouvelle-Orléans, Lonzo BallC’est exactement ce qu’il a fait samedi à la Nouvelle-Orléans.

Il recommande également que chaque joueur ou membre du personnel entrant dans les locaux d’une équipe Recevez une vérification de la température pour essayer de savoir s’ils sont malades avant de contacter quelqu’un d’autre.

