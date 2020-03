La NBA permet aux joueurs de voyager, mais les pratiques d’équipe organisées sont interdites indéfiniment

Adam Silver et le reste du bureau de la NBA ont été mis dans une situation presque impossible lorsque le coronavirus a été déclaré pandémie.

La ligue était prête à jouer des matchs sans fans dans les arènes, mais a rapidement pivoté pour suspendre le reste de la saison NBA 2019-2020 après que Rudy Gobert se soit révélé positif pour le coronavirus.

Plusieurs mesures initiales ont été mises en place pour empêcher la propagation du virus, comme le test des joueurs et l’interdiction de toutes les pratiques d’équipe dans un avenir prévisible. Cependant, à mesure que la situation évolue, il est clair que d’autres mesures seront prises pour aider à lutter contre la propagation du virus.

Avec de plus en plus de cas signalés, la NBA a établi des directives supplémentaires en réponse au coronavirus, selon Tim Bontemps de ESPN:

En conséquence, bien que la NBA recommande que ses joueurs restent sur le marché, cela leur permettra de voyager ailleurs – bien que toute personne qui devrait encore être sous auto-isolement ou mise en quarantaine en raison de l’exposition au coronavirus doit le rester jusqu’à ce qu’elle ait été éliminée par un professionnel de la santé.

L’interdiction des activités d’équipe serait également maintenue jusqu’à nouvel ordre:

En outre, l’interdiction initiale des pratiques d’équipe organisée qui était en vigueur jusqu’à lundi a maintenant été prolongée indéfiniment. Les joueurs individuels, cependant, sont autorisés à s’entraîner sur le site d’entraînement de l’équipe s’ils le souhaitent.

La suspension de 30 jours de la NBA ayant plus de chances de durer plus longtemps, il est bon qu’ils permettent aux joueurs de voyager en dehors de la ville de leur équipe pour être avec leurs proches pendant cette période. Quant à l’interdiction des pratiques d’équipes organisées, il s’agissait d’une mesure nécessaire pour protéger les joueurs et le personnel de l’équipe contre la possibilité de contracter le virus car de plus en plus de cas sont signalés.

Les joueurs peuvent toujours s’entraîner en tête-à-tête avec un membre du personnel d’entraîneurs, mais même cela pourrait changer assez tôt compte tenu de la gravité de la situation. Pour les Lakers de Los Angeles, en particulier, ils se concentrent sur le maintien de la forme du jeu car ils sont toujours considérés comme l’un des favoris prohibitifs pour remporter la finale de la NBA 2020 si elle reprend.

Cependant, tout comme la saison régulière et les dates de début des séries éliminatoires sont en suspens, car on ne sait pas quelles mesures seront prises au niveau fédéral au cours des prochaines semaines. Alors que le pays devient de plus en plus déterminé à préserver la santé et le bien-être de tous, il faudra probablement beaucoup de temps pour revenir à la normale.