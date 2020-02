La NBA pourrait perdre jusqu’à 400 millions de dollars des retombées de la Chine

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré samedi que la ligue pourrait perdre “des centaines de millions de dollars” des retombées de la Chine, selon le New York Times.

La réaction de la Chine a commencé en octobre après que le directeur général des Houston Rockets, Daryl Morey, ait tweeté pour soutenir les manifestants pro-démocratie à Hong Kong.

La télévision centrale de Chine a cessé de diffuser des matchs. Les sponsors chinois se sont retirés des accords. Silver, dans son discours sur l’état de la ligue lors du All-Star Weekend, a qualifié la tension de «substantielle».

“Je pense que l’ampleur de la perte se situera dans les centaines de millions de dollars”, a-t-il déclaré, selon le New York Times. “Certainement probablement moins de 400 millions de dollars, peut-être même moins que cela.”

La NBA réalise un revenu annuel d’environ 9,5 milliards de dollars, selon le Times.

Cela a déjà affecté les projections pour le plafond salarial et la ligne d’impôt de luxe de la saison prochaine. Prévue initialement à 116 millions de dollars, la ligue prévoit désormais un plafond salarial de 115 millions de dollars.

Les chiffres définitifs seront publiés après les séries éliminatoires.

Silver a déclaré qu’il pensait que les relations entre la NBA et la Chine “reviendraient à la normale assez rapidement”, bien qu’il ne puisse pas donner de mises à jour spécifiques sur le moment où CCTV diffuserait à nouveau les matchs. Silver a déclaré qu’il pensait que cela se produirait “à un moment donné dans le futur”.

Le réseau de streaming chinois Tencent diffuse environ trois matchs par nuit, selon le Times.

Le point de vente a rapporté que la NBA donnait de l’argent en réponse au coronavirus et discutait de la possibilité de jouer plus de matchs de pré-saison en Chine, ce qui pourrait aider les relations entre la Chine et la ligue.

“Nous avons été retirés des ondes en Chine pendant un certain temps, et cela a amené nos nombreux partenaires commerciaux en Chine à penser qu’il était donc inapproprié d’avoir des relations continues avec nous”, a déclaré Silver. “Mais je n’ai aucun sentiment qu’il y ait des dommages permanents à notre entreprise là-bas, et comme je l’ai déjà dit, nous acceptons les conséquences de notre système et de nos valeurs.”

