La NBA pourrait reprendre ses activités à la mi-juin

Les propriétaires et les dirigeants de la NBA sontc'est que l'activité de la ligue pourrait reprendre entre le milieu ou la fin juin.

16/03/2020

Selon des sources proches de la ligue, bien que les propriétaires estiment que d’ici là la saison pourrait reprendre, suspendue indéfiniment mercredi, on craint également que le championnat ne soit complètement perdu.

C’est principalement parce qu’ils s’appuient sur ce que certains experts considèrent comme une réponse lente des États-Unis pour aplatir la courbe des coronavirus et rendre les tests largement disponibles.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont émis une recommandation dimanche soir selon laquelle aucun événement ou réunion ne devrait inclure plus de 50 personnes au cours des huit prochaines semaines.

La NBA n’a pas encore fourni de conseils aux équipes sur le calendrier. pour la reprise du jeu, mais les organisations elles-mêmes se préparent à la possibilité d’un long hiatus basé sur les faits entourant l’épidémie de coronavirus.

La ligue a décidé de suspendre la saison mercredi après que le centre de jazz d’Utah Rudy Gobert ait été testé positif pour le coronavirus ce jour-là.

Pendant ce temps, jeles propriétaires attendent les projections financièresligue sur la perte de revenu.

J.B. Lockhart, directeur financier de la NBA, a dirigé les efforts pour offrir aux propriétaires ce qu’ils espèrent tous constituer un défi pour les projections financières à court terme, remplies d’incertitude et de volatilité.

La NBA devrait fournir des projections dans trois scénarios principaux: les coûts financiers de la fermeture de la saison, le redémarrage sans fans sur le terrain ou les matchs de playoffs avec les fans.

À l’heure actuelle, il y a un plan de travail pour les matches qui se dérouleront sans supporters, donc les équipes ont été invitées à chercher des dates en août pour les séries éliminatoires.

On a ordonné aux équipes de fournir au bureau de la ligue Dates potentielles dans des sites de jeu plus petits à proximité, y compris des installations d’entraînement, qui pourraient éviter l’utilisation de sables caverneux vides et éventuellement fournir des fonds à des lignes de télévision uniques.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, encourage sa ligue à être ouverte aux idées expérimentales dans tous les domaines (format de programmation, lieux, télévision) sur la façon de répondre à une crise sans précédent.

