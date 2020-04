La NBA prépare une fenêtre de retour au basket de 25 jours

La NBA doit encore s’engager à reprendre sa saison 2019-2020 après l’avoir arrêtée en mars au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19), mais ils semblent travailler sur des plans pour ce à quoi pourrait ressembler le retour.

Lors d’une apparition sur SportsCenter dimanche matin, Brian Windhorst d’ESPN a déclaré (voici la vidéo):

Ils passent beaucoup de temps à préparer un plan de retour au basket. Ils espèrent pouvoir l’utiliser.

En discutant avec des cadres et des entraîneurs de la ligue, ils envisagent un retour de 25 jours au basket-ball. … Une série d’exercices individuels de 11 jours, que ce soit une distanciation sociale pendant un certain temps. Et puis avec un peu de chance, si l’autorisation vient, ils peuvent jouer au basket-ball à cinq contre cinq, un camp d’entraînement de 14 jours.

Donc, comme vous espérez que le pays guérira et que le virus s’améliorera, recherchez au moins une date de retour de trois ans et demi à quatre semaines avant de revenir aux jeux.

Cela semble être un pivot important de Windhorst, qui, au début du mois, a fait état de pessimisme dans les pourparlers entre le bureau de la ligue et le syndicat des joueurs (NBPA) selon lesquels la saison pourrait reprendre. Mais dans des commentaires la semaine dernière, Windhorst a déclaré qu’il avait été réprimandé par les deux parties pour cette évaluation.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses et conseiller en santé de la Maison Blanche, a exprimé un optimisme prudent dimanche concernant le ralentissement de l’épidémie mortelle. Il a ajouté que certaines parties du pays pourraient commencer à rouvrir dès le mois de mai.

Selon les rapports, la NBA a discuté de scénarios dans lesquels elle pourrait redémarrer la saison avec toutes les équipes vivant en quarantaine à Las Vegas, avec la disponibilité de tests COVID-19 rapides une priorité majeure.

Il n’est pas encore clair si une saison NBA 2019-2020 redémarrée irait directement aux séries éliminatoires ou aurait des matchs de saison régulière avant cette date.

Les Houston Rockets étaient 40-24 avant le hiatus, qui était à égalité avec Oklahoma City pour la place n ° 5 dans la Conférence Ouest. Ils n’étaient qu’à un match de l’Utah pour le n ° 4 (avec possession du bris d’égalité) et deux de retour dans la colonne des pertes de Denver pour le n ° 3.

Si la ligue allait directement aux séries éliminatoires, les Rockets, sixième tête de série, affronteraient les Nuggets au premier tour des séries éliminatoires de l’Ouest.

Houston s’attendait à avoir 18 matchs de saison régulière pour combler ces déficits, bien que cela semble peu probable à l’heure actuelle en raison des dates de calendrier perdues. Cependant, si les matchs se disputent sur un site neutre (Las Vegas) et sans fans, bon nombre des avantages habituels à une valeur de départ plus élevée – tels que l’avantage sur le terrain – peuvent ne pas être applicables aux séries éliminatoires de cette année.

À ce stade, avec le hiatus de la NBA maintenant âgé d’un mois et sans fin claire en vue, les Rockets saisiraient volontiers toute occasion de le découvrir.

.