La NBA prévoit de jouer une seule phase finale à Las Vegas

Alors que la suspension du championnat NBA approche de sa quatrième semaine, l’idée que toute la phase finale de la saison 2020 dans la ville de Las Vegas prend forme.

04/04/2020 à 09:26

CEST

EFE

Au milieu de la crise que la pandémie de coronavirus a créée, Las Vegas est en train de devenir l’un des paramètres les plus appropriés pour un tel événement, selon “Sport Illustrated”, ce qui souligne que les équipes seraient ainsi empêchées de voyager à travers le pays, ce qui exposerait trop de personnes à une infection par COVID-19.

Las Vegas est devenue le seul site potentiel pour une telle compétition car la NBA a une longue relation avec la ville, en plus d’être considéré comme un lieu qui a tout pour célébrer ce type d’événement.

Cela implique des obstacles, tels que envoyer des milliers de joueurs et d’employés à Las Vegas, puisque des milliers de personnes de soutien seraient nécessaires dans les hôtels et les terrains de jeu, en plus du personnel des médias, mais une série de cinq matchs pourrait être présentée au premier tour et lors des finales de la NBA, avec les demi-finales et les finales de la conférence, chacun un match, semblable au tournoi du collège national de la NCAA.

.