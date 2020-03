La NBA prévoit que le tournoi NBA 2K sera joué par les joueurs

La crise sanitaire provoquée par le coronavirus pousse la NBA à rechercher des formes alternatives de divertissement pour ses adeptes en ces temps difficiles. Elle semble donc déterminée à organiser un tournoi avec le jeu NBA 2K20 qui a des joueurs de ligue comme concurrents. Les jeux pourraient être suivis en direct via ESPN, car ils ont avancé de Yahoo Sports.

La ligue espère lancer le tournoi ce vendredi 3 avril et espère avoir un tournoi qui durera 10 jours et impliquera 16 joueurs. Il semble avoir lié à Donovan Mitchell, le joueur de Utah Jazz qui a déjà récupéré du coronavirus, et un quadruple All Star DeMarcus Cousins, qui continue de se remettre de la blessure qui l’a éloigné du terrain toute la saison.

Ainsi, il est confirmé que des collègues de Yahoo Sports expliquent que la ligue cherche des alternatives pour donner aux fans du basket en direct à un moment où la pandémie de coronavirus a tout paralysé (au moins jusqu’au 30 avril aux États-Unis). ). Et, logiquement, un tournoi 2K20 est un excellent (sinon le seul) moyen de remplacer le vrai basket.

Il faut dire qu’Anthony Davis (Lakers) et Giannis Antetokounmpo (Bucks) ont été les protagonistes des deux dernières reprises du match NBA 2K. Nous verrons s’ils font partie des joueurs qui participeront au tournoi.

