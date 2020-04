La NBA propose des directives aux équipes concernant le processus d’avant-projet

Selon Shams Charania de The Athletic, la NBA a fourni à toutes les équipes des instructions sur la façon dont elles peuvent interagir avec les prospects avant le repêchage de la NBA 2020.

Il était auparavant interdit aux équipes de parler avec les prospects et de travailler avec eux depuis la fermeture des installations de la NBA en raison de la pandémie de coronavirus. Le processus d’avant-projet a été gravement modifié en raison du virus, créant une confusion pour les joueurs et les équipes.

Selon Charania, la NBA a répondu à ces préoccupations et autorise les équipes à organiser des réunions virtuelles avec les prospects jusqu’à nouvel ordre. Les équipes n’ont toujours pas le droit de s’entraîner en personne et elles ne peuvent pas demander ou regarder la vidéo en direct d’un joueur donné.

Dans l’état actuel des choses, le repêchage de la NBA 2020 est toujours prévu pour le 25 juin, mais beaucoup pensent qu’il sera finalement reporté à une date ultérieure. Les responsables étudient probablement la façon dont la NFL gérera son projet, qui devrait se tenir pratiquement à partir du 23 avril.

Les sous-classes qui souhaitent participer au repêchage de la NBA ont jusqu’à 23 h 59. ET le 26 avril pour le faire et peut se retirer jusqu’à 17 heures. ET le 15 juin, bien que ces délais pourraient changer si le projet était repoussé.

.