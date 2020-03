La NBA publie un mémo sur la prévention des coronavirus à Rockets, toutes les équipes

Dans une note envoyée cette semaine aux Houston Rockets et à toutes les autres équipes de la NBA, la NBA propose une liste de recommandations à ses joueurs dans l’espoir d’atténuer les risques de la crise mondiale des coronavirus.

Selon l’Associated Press, la ligue a dit aux joueurs d’éviter les fans et les étrangers de haut niveau et d’éviter de prendre des objets tels que des stylos, des marqueurs, des balles et des maillots pour les autographes.

Le match de jeudi soir entre les Rockets (39-21) et Clippers (42-19) est le premier à Houston depuis la publication du mémo COVID-19.

Dans la note, la ligue a déclaré aux équipes qu’elle consultait de nombreux experts en maladies infectieuses, y compris les Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis et des chercheurs de la Columbia University à New York.

“Nous sommes également en communication régulière les uns avec les autres, les équipes de la NBA, y compris les médecins d’équipe et les entraîneurs sportifs, d’autres ligues sportives professionnelles et bien sûr, beaucoup d’entre vous”, a écrit la ligue dans la note de service.

Le week-end dernier, le garde de Portland CJ McCollum a tweeté qu’il “faisait officiellement une pause” de la signature d’autographes jusqu’à nouvel ordre.

Mercredi, un homme de 70 ans dans le comté de Fort Bend – situé à côté du comté Harris de Houston – a été testé “présumé positif” pour le coronavirus. Selon le New York Times, au moins 152 patients atteints de la maladie ont été traités dans 16 États américains, dont le Texas.

Mercredi soir, 11 cas américains avaient fait des morts, selon la base de données du New York Times. Le nombre de patients américains traités est beaucoup plus faible que ceux diagnostiqués à l’étranger, où des milliers de personnes sont décédées et des dizaines de milliers ont été infectées.

L’épidémie semble être beaucoup plus dangereuse pour les personnes âgées et celles ayant des conditions médicales préexistantes, selon les données de cas confirmés, mais les autorités américaines n’ont exclu aucun groupe d’âge.

Dans la note de service de la NBA, la ligue l’a dit et la National Basketball Players Association (NBPA) travaillerait avec des experts de renom et des médecins d’équipe pour fournir des informations actualisées et les meilleures pratiques.

Selon l’Associated Press, les conseils de la ligue comprennent de nombreuses mesures de base de prévention des maladies, comme rester à la maison en cas de malaise; éviter tout contact avec des personnes malades; et nettoyer et désinfecter les objets et les surfaces fréquemment touchés. La NBA suggère également que les joueurs restent à jour sur toutes les vaccinations de routine, y compris le vaccin contre la grippe.

