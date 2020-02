La NBA rend hommage à Bryant et Stern

La NBA a rendu hommage à Kobe Bryant et l’ancien commissaire David Stern avant le début du jeu qui a commencé les activités du week-end des étoiles.

15/02/2020

Le premier week-end de l’All Star à Chicago en trois décennies, la ligue a décidé d’honorer deux figures de basket légendaires.

Avant le début du match, 24,2 secondes de silence ont été enregistrées pour honorer la mort de Bryant et Stern.

À la fin des secondes de silence, les assistants du terrain de jeu ont scandé le nom de Kobe

Le rappeur Quavo Il portait un T-shirt blanc qui représente la Mamba Sports Academy of Bryant pendant les échauffements d’avant-match.

La ligue a décidé d’offrir une série d’hommages à Bryant tout au long du week-end. Même sur le dos de tous les pouvoirs des journalistes, les photos de Bryant et Stern sont estampillées.

Les uniformes Star Party, qui marquent la moitié du championnat NBA régulier, ont des patchs qui montrent neuf étoiles, pour représenter les victimes décédées l’accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à Bryant et à sa fille Gianna, 13 ans, le 26 janvier.

Les joueurs de l’équipe LeBron et de l’équipe Giannis porteront le numéro 2 et le numéro 24, respectivement, lors du Star Game de dimanche, par les numéros de maillots de Kobe et de Gianna.

