La NBA revient avec 6 matchs après l’arrêt All Star Weekend

Le lendemain matin, la NBA revient après la pause de la Week-end All Star ce qui a permis aux joueurs de recharger les piles des joueurs face à la dernière partie d’une saison passionnante.

Le premier duel de l’aube (01h00 en Espagne) affrontera la meilleure équipe de la ligue, Milwaukee Bucksavant Detroit Pistons dans la Little Caesars Arena. Les de Giannis Antetokounmpo Ils veulent continuer avec la dynamique positive après le All Star pour assurer dès que possible le meilleur record de la ligue qui leur permet d’avoir un avantage sur le terrain dans toutes les séries éliminatoires qu’ils jouent.

Le basket-ball Bucks est de retour demain. #WallpaperWednesday pic.twitter.com/pu4XuFCWuw

– Milwaukee Bucks (@Bucks) 19 février 2020

Le Miami Heat de Jimmy Butler et compagnie visiteront le tribunal des Hawks d’Atlanta de Trae Young, les Philadelphia 76ers joueront à domicile contre Brooklyn Nets, les Charlotte Hornets de Willy Hernangómez joueront à Chicago contre les Bulls, Ja Morant et ses Grizzlies de Memphis se rendront à Sacramento Pour jouer contre les Kings et l’aube se terminera avec le duel entre Golden State Warriors et Houston Rockets du Chase Center à San Francisco.

travail travail travail travail travail pic.twitter.com/j0maxb1FQl

– Golden State Warriors (@warriors) 19 février 2020

Vendredi, l’aube a également été remplie de matchs avec le retour de presque toutes les équipes: Cavs-Wizards, Mavs-Magic, Suns-Raptors, Pacers-Knicks, Nuggets-OKC, Celtics-Wolves, Spurs-Jazz, Pelicans-Blazers et Grizzlies-Lakers.

Samedi: Kings-Clippers, Nets-Hornets, Mavs-Hawks, Cavs-Heat, Suns-Bulls, Sixers-Bucks et Houston-Jazz.

La semaine se termine dimanche avec les rencontres suivantes: Celtics-Lakers, Wolves-Nuggets, Pacers-Raptors, Wizards-Bulls, Spurs-OKC, Pelicans-Warriors et Pistons-Blazers.

