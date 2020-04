La NBA rouvrira ses installations d’entraînement le 8 mai avec des restrictions

Le monde entier s’adapte à une nouvelle normalité car nous prenons tous les précautions nécessaires pour nous protéger du nouveau coronavirus. Alors que la NBA tente de reprendre ses opérations, elle a initialement annoncé qu’elle autoriserait les équipes à rouvrir leurs installations d’entraînement le 1er mai. Cela est en train de changer,

Après quelques reculs de certaines équipes, en particulier les Hawks d’Atlanta, la NBA repousse maintenant la date de réouverture des installations d’entraînement à une semaine plus tard, le 8 mai. Il y aura également des restrictions à la réouverture, comme aucune plus de quatre joueurs seront autorisés dans l’établissement et ils doivent porter des masques faciaux, sauf lorsqu’ils s’entraînent.

Aussi, dans un effort pour essayer de garder les choses sûres et hygiéniques pour leurs joueurs et leur personnel, la NBA demande à chaque équipe d’affecter un cadre supérieur à un poste appelé le responsable de l’hygiène des installations.

Quoi qu’il en soit, la réouverture de ces installations est une étape solide pour aller de l’avant. Alors que les États commencent à assouplir leurs ordres de séjour à domicile, les joueurs voudront sans aucun doute obtenir du travail. La ligue a déclaré qu’elle ne permettra pas aux joueurs de s’entraîner dans les gymnases publics et que leur travail doit être effectué dans les installations de leur équipe.

En fin de compte, la sécurité est la priorité absolue. Comme toujours, continuez de suivre les directives du CDC et de vous protéger pendant ces périodes.

