La NBA sera entre de bonnes mains après LeBron James

Il est parfaitement compréhensible que les fans et les analystes de la NBA se préoccupent des lacunes dans les époques de célébrités et de la façon dont cela affecte la ligue dans son ensemble. Le problème de l’écart est absolument réel: une fois que Michael Jordan a pris sa retraite pour la deuxième fois, il y avait un énorme écart dans la célébrité de la NBA. Kobe Bryant et Tracy McGrady n’étaient pas encore des superstars. La ligue était concentrée sur les grands hommes, avec Shaq, Tim Duncan, un Kevin Garnett en herbe et les derniers vestiges des pivots des années 90 (Karl Malone, David Robinson, Alonzo Mourning, Hakeem). Les grands hommes ne vendent pas. Kobe est devenu une mégastar avec le triple tour des Lakers, mais Kobe était compliqué pour plusieurs raisons. LeBron n’est pas apparu avant 2003 et n’est pas devenu une superstar pendant quelques années.

Il y avait vraiment un vide sans Jordan. Vous aviez Vince Carter et Paul Pierce et Allen Iverson et Reggie Miller et Stephon Marbury et Steve Francise et Chris Webber – mais aucun de ces personnages n’était à distance Jordanesque. Les notes ont chuté. Les luttes ouvrières imposées par une ligue essayant de réduire les salaires et de limiter l’effet de levier des joueurs ont créé une mauvaise énergie. Finalement, vous avez eu Malice au Palais, ce qui semble être un moment d’éveil rétrospectivement. La ligue a été perdue sans MJ et a finalement trouvé son chemin alors que les superstars d’une nouvelle génération prenaient les rênes.

On craint depuis longtemps qu’avec Kobe à la retraite (et maintenant tragiquement mort), avec Dwyane Wade et Dirk Nowitzki hors de la ligue, avec LeBron au milieu de la trentaine qu’un autre écart se profile. Qu’une répétition de l’ère post-jordanienne fera reculer la NBA.

Ça ne va pas arriver. La NBA a des étoiles montantes à gogo. Beaucoup d’entre eux étaient exposés au Rising Stars Challenge de vendredi. Certains sont diplômés de cet événement. Mais quoi qu’il en soit, la NBA a beaucoup de héros pour porter le flambeau alors que la ligue s’éloigne de l’ère LeBron au cours des prochaines années.

Le plus important d’entre eux est le MVP en titre de la NBA et (à mon avis) le meilleur joueur de la planète, Giannis Antetokounmpo. Il est une force incroyablement positive – sans complication donc – pour le basket-ball. Il a 25 ans. Il a son meilleur basket (en théorie) devant lui. Cette ligue devrait devenir la sienne. Il l’a mérité et la ligue sera entre de bonnes mains avec lui devant et au centre du chapiteau.

Anthony Davis n’a que 26 ans, et semble ancré dans la franchise NBA la plus célèbre au monde. C’est plutôt bien! Ça devrait aider! Peut-être que cela ressemble à Shaq au lendemain de l’ère MJ, mais AD n’a pas fait Kazaam et Steel, ce qui est un bon changement.

Il y a Luka Doncic, Wonder Boy, le meilleur espoir NBA européen de tous les temps qui est déjà l’un des joueurs les plus précieux de la ligue … à l’âge de 20 ans. Il semble avoir un excellent rapport avec d’autres jeunes stars (américaines et étrangères) ) et il dirige déjà une importante franchise NBA dans la pertinence. Luka est si bon que les fans des équipes qui ne l’ont pas repêché se révoltent contre leurs décideurs. C’est la marque de la vraie qualité.

Il y a Trae Young, qui est déjà très controversé en tant que joueur dans la deuxième année de sa carrière NBA. (Il est également très amusant à regarder.) Le débat contribue à renforcer la notoriété. La signification culturelle n’est pas là, mais il me rappelle le début d’Allen Iverson, qui a fait l’objet d’un débat intense au point où il est devenu la première star de la NBA dont vous ne pouviez vraiment pas essayer de discuter rationnellement sur Internet par peur d’étincelles guerres dans les commentaires de votre blog.

Il y a les frères AAU Zion Williamson et Ja Morant, dont le dernier remportera le titre de recrue de l’année et dont le premier est déjà un prodige de prénom. Les deux dirigent des équipes méridionales de petits marchés qui prospéreront avec eux en tant que moteurs. Les deux sont capables et désireux de produire des pièces à couper le souffle. Les deux semblent des ambassadeurs photogéniques et désireux du jeu auprès de jeunes générations de fans.

Et Rising Stars nous a montré d’autres futurs All-Stars de premier plan comme Shai Gilgeous-Alexander, Jaren Jackson Jr., peut-être Brandon Clarke, peut-être R.J. Barrett, peut-être Rui Hachimura. Il y a les étoiles montantes qui ont vieilli des étoiles montantes comme De’Aaron Fox, Brandon Ingram, Donovan Mitchell, Ben Simmons, Joel Embiid, Bam Adebayo et Pascal Siakam. Il y a les stars de la génération post-LeBron qui restent toujours aussi pertinentes, comme Kawhi Leonard, James Harden, Jimmy Butler, Steph Curry, Kevin Durant et Paul George.

Il n’y a pas d’écart Jordanesque LeBron ici. Peut-être qu’aucun de ces noms n’est à la hauteur de LeBron. Mais collectivement, ils devraient avoir suffisamment de jus et d’intrigues pour que les gens regardent partout dans le monde. Ils devraient empêcher une autre crise existentielle de la NBA une fois que LeBron aura finalement chuté. Un jour.

Tom Ziller écrit et publie Good Morning It’s Basketball, un bulletin d’information indépendant de la NBA. Abonnez-vous sur la plateforme Substack.